Mercedes перевернулся в Алматы - погиб один человек

ДТП произошло в Алматы по проспекту Суюнбая, не доезжая до улицы Бекмаханова, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

Mercedes двигался по Суюнбая в южном направлении, на повороте с Бекмаханова водитель не справился с управлением. Машину занесло, автомобиль снес столб уличного освещения и несколько раз перевернулся.

В ДТП пострадали три человека. Водитель с различными травмами был госпитализирован, пострадавшая пассажирка 2001 года рождения была доставлена в больницу, где через некоторое время скончалась. Еще один пассажир отделался легким испугом.

Детали случившегося выяснит полиция Алматы.