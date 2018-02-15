Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Mercedes перевернулся в Алматы - погиб один человек

15 февраля 2018, 09:34

Водитель не справился с управлением, отчего автомобиль занесло.

ДТП произошло в Алматы по проспекту Суюнбая, не доезжая до улицы Бекмаханова, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

Mercedes двигался по Суюнбая в южном направлении, на повороте с Бекмаханова водитель не справился с управлением. Машину занесло, автомобиль снес столб уличного освещения и несколько раз перевернулся.

В ДТП пострадали три человека. Водитель с различными травмами был госпитализирован, пострадавшая пассажирка 2001 года рождения была доставлена в больницу, где через некоторое время скончалась. Еще один пассажир отделался легким испугом.

Детали случившегося выяснит полиция Алматы.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...