В Санкт-Петербурге погиб кыргызстанец, очищая крышу от наледи
От полученных повреждений он скончался на месте происшествия.
О ЧП, которое произошло во время уборки кровли в Центральном районе Петербурга в среду 14 февраля, в соцсетях сообщили очевидцы. Там во время чистки снега упал с крыши рабочий, пишет "Комсомольская правда".
- Мужчина упал с крыши дома 30 по 7-ой Советской улице. От полученных травм он погиб на месте происшествия, - говорится в сообщении группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
В настоящее время известно, что 29-летний рабочий, который боролся с наледью приехал в Северную столицу из Кыргызстана.
С участием специалистов проведен осмотр места происшествия, проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Ирина ЛИСОВА
Фото: kyrtag.kg
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.