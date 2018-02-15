В Санкт-Петербурге погиб кыргызстанец, очищая крышу от наледи

От полученных повреждений он скончался на месте происшествия.

О ЧП, которое произошло во время уборки кровли в Центральном районе Петербурга в среду 14 февраля, в соцсетях сообщили очевидцы. Там во время чистки снега упал с крыши рабочий, пишет "Комсомольская правда".

- Мужчина упал с крыши дома 30 по 7-ой Советской улице. От полученных травм он погиб на месте происшествия, - говорится в сообщении группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В настоящее время известно, что 29-летний рабочий, который боролся с наледью приехал в Северную столицу из Кыргызстана.

С участием специалистов проведен осмотр места происшествия, проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ирина ЛИСОВА

Фото: kyrtag.kg