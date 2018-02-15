В Семее перевернулся микроавтобус с пассажирами

По версии очевидцев происшествия, водитель автобуса не справился с управлением во время поворота на перекрестке в районе рынка «Восточный».

Сегодня утром в Семее микроавтобус, следующий по городскому маршруту, вылетел с дороги и опрокинулся, сообщает Zakon.kz со ссылкой на YK-avto.kz.

По версии очевидцев происшествия, водитель автобуса не справился с управлением во время поворота на перекрестке в районе рынка «Восточный». Полицейские сообщили, что в транспорте находились пассажиры.

"Сейчас наши сотрудники проводят комплекс мероприятий, чтобы выяснить подробности произошедшего. По предварительным данным, помимо водителя в салоне находилось девять человек, троим понадобилась помощь медиков, однако травмы были незначительными", — сообщили в пресс-службе УВД Семея.