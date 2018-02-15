В Астане горел детский дом

В Астане локализовали пожар в здании детского дома №1 по улице Сейфуллина, сообщили МИА "Казинформ" в пресс-службе КЧС МВД РК.

«15 февраля в 12:15 в трехэтажном здании детского дома горело помещение на третьем этаже, предварительно - вещевой склад. Пожар локализован в 12-43. Предварительная площадь пожара составила 30 кв.м», - говорится в сообщении.

Администрацией учреждения до прибытия пожарных подразделений была произведена эвакуация. Жертв и пострадавших нет.

По другим данным с отравлением угарным газом в больницу доставили заведующую складом детского дома.

В ликвидации пожара были задействованы 40 человек личного состава и 8 единиц техники Службы пожаротушения Астаны.

Фото inform.kz; КЧС МВД РК