Когда бронза дороже золота

Бронза казахстанской фристайлистки на XXIII зимних Олимпийских Играх в южнокорейском Пхенчхане стала главным событием прошедшей недели в нашей стране.

Это триумф казахстанского лыжного фристайла, до этого медалей на Олимпиаде не удостаивавшегося. Своей медалью заявила не только о жизнеспособности, но о высоком уровне этого экстремального вида спорта в Казахстане, уроженка ВКО, 25-летняя спортсменка Юлия Галышева.

Первая в истории Казахстана медаль во всех дисциплинах фристайла на Олимпийских играх, очень значима для нашей страны. Важность этого третьего лучшего результата нынешней Олимпиады еще и в том, что благодаря ему, широкая общественность в 18 миллионов человек, заинтересовалась такой дисциплиной фристайла, как могул, представляющий собой спуск на горных лыжах по бугристому склону (бугры – это могулы) и выполнение прыжка с трамплина.

Теперь, ожидают профессионалы, могул станет намного популярнее в стране, как это обычно и бывает после громких олимпийских побед. Инфраструктура тренировочных комплексов по фристайлу сегодня в Казахстане развита и находится на высоком уровне, а значит, все, кто теперь изъявит желание приобщиться к этому виду спорта, смогут беспрепятственно тренироваться на специально оборудованных лыжных трассах с трамплинами.

Горнолыжные школы уже готовы принять людей на обучение. Корреспондент Первого канала Евразия Максим Григорьев отправился на ГЛК «Шымбулак» и убедился в этом сам. В частности, он посетил тренировочную базу, на которой оттачивала свое мастерство Юлия Галышева в Алматы, встретился с тренерами горнолыжной школы и узнал, что на этой неделе, еще задолго до завершения главных Зимних стартов четырехлетия, количество желающих отдать своих детей в лыжный спорт, заметно увеличилось.

«О спорт, ты — мир!» Эта фраза принадлежит известному олимпийскому идеологу Пьеру де Кубертену. И это действительно так, ведь благодаря спорту, страны, воспитавшие сильнейших спортсменов, заявляют на весь мир не только о себе, но и о том, что способны обеспечить им самый высокий уровень подготовки.

В специальном репортаже «Когда бронза дороже золота», корреспондент программы «Аналитика» Максим Григорьев, расскажет зрителям воскресного эфира Первого канала Евразия о юных казахстанских фристайлистах, тренирующих их профессионалах, покажет как и кто готовит уникальные алматинские склоны для тренировок по могулу и другим дисциплинам фристайла, а также встретится со спортсменами, которые проходили подготовку и дружили в разное время с триумфатором XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, гордости Казахстана - Юлией Галышевой.

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