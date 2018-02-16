Оставшийся в живых сварщик рассказал о пожаре в Almaty Тowers

А. Жук не согласился с предъявленными ему обвинениями.

В Бостандыкском районном суде №2 Алматы прошло очередное заседание суда по делу о пожаре в здании Almaty Тowers, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На очередном заседании суд выслушал пояснения подсудимого Александра Жука. Рабочий, временно приглашенный на сварочные работы в батутный центр Almaty Тowers, рассказал о том, что происходило в тот день.

«В воскресенье пришел на работу. Ниязов Назир сказал, что нужно заварить углы батута. После того, как заварил небольшую трубу размером 4*2, оглянувшись назад, увидел, что горит поролон на батуте. Закричал: «Пожар», и стал откидывать ногами поролон, еще не затронутый огнем. В этот момент упал поролон, собранный у стены, и сразу же вспыхнул. Находившийся на месте происшествия Ниязов пытался воспользоваться огнетушителем, но не смог. После этого, не зная, какие действия предпринимать, мы вышли. Всем в здании кричали, чтобы выходили. Выпрыгнули друг за другом через среднее окно. Ниязов Назир в это время стал задыхаться. Он был астматиком. Когда выбрались на улицу, Ниязов лежал без сознания. Вызвали врача. Вместе с нами выбежали двое студентов», - сказал Александр Жук.

Вместе с тем, А. Жук не согласился с предъявленными ему обвинениями.

«Я не согласен с предъявленными обвинениями по статье 292 УК РК. Потому что руководитель следственной группы Салтанат Хиншало предложила признать причиной пожара сварочные работы и сказала, что тогда есть возможность попасть под амнистию. Подумав, я согласился. А если задуматься, там было несколько факторов, из-за которых мог возникнуть пожар: это курение или переносные розетки. К тому же, очаг возгорания был на расстоянии 2,5-3 метра. Я расписывался в протоколах, не читая. Надеялся на человечность следователей. После, когда прочитал обвинительный акт, где в смерти всех погибших оказался виноват я, испугался», - сказал Александр Жук.

Кроме того, 22 ноября следователи предложили Александру отказаться от адвоката

Подсудимый считает, что студенты погибли из-за того, что не знали пути для выхода.

«У студентов было много времени, чтобы выбраться из пожара. Почему они не последовали за нами? До сих пор загадка. Сказать правду, я был уверен, что все ребята вышли. Как узнал позже, они уперлись в закрытую дверь, и там погибли от отравления угарным газом», - сказал А. Жук.

Сварщик сказал, что перед работой никто не проводил с ним инструктажа.

Напомним, трагедия произошла 6 ноября 2016 года, пожар в здании Almaty Towers унес жизни 6 человек. Назир Ниязов и пятеро студентов отравились угарным газом.

Впоследствии один из выживших рассказал в суде, что дверь наружу была заперта. В связи с этим задержан директор батутного центра Jump Даурен Туяков. Ему предъявлено обвинение по статье 292, части 3, несоблюдение правил пожарной безопасности.

После нескольких месяцев судебных заседаний, суд отправил дело на доследование. В результате проведенного доследования, один из свидетелей, выбравшийся из огня живым, Александр Жук вместе с Туяковым стал подсудимым.

Автор: Гүлмира Ғосманәли

Перевод: Сания Кутбанова

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