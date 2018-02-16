В бишкекской школе мужчина пытался изнасиловать четвероклассницу

В Бишкеке мужчина проник в школу и пытался изнасиловать ученицу 4 класса. Об этом КирТАГ сообщили в ГУВД столицы в пятницу.

«В милицию 9 февраля поступило сообщение из школы №73, которая находится в микрорайоне «Тунгуч», что неизвестный домогался до несовершеннолетней. Прибывшие на место сотрудники милиции, задержали мужчину 1990 года рождения «М.М», - сообщили в ГУВД.

Подозреваемый водворен в СИЗО на 2 месяца. Против него возбуждено уголовное дело по статье 133 «Развратные действия» Уголовного кодекса КР.

Уточняется, что факта изнасилования не было.

Оказалось, что мужчина в алкогольном опьянении зашел в здание школы, где в туалете пытался совершить насильственные действия. Произошедшее увидела другая ученица и позвала на помощь.

Мунара Боромбаева

Фото: kyrtag.kg