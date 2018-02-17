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В Актау пройдет ярмарка вакансий для желающих переехать

17 февраля 2018, 08:12

Условия для проживания и вакантные рабочие места предложат представители Костанайской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Северно-Казахстанской областей.

В программе добровольного переселения могут принять участие граждане Республики Казахстан, проживающие в Мангистауской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на ЛАДА.kz.

По сообщению управления координации занятости и социальных программ региона, государство выплачивает за это субсидии.

- В прошлом году переселились 18 семей (69 человек). В Костанайскую область уехали три семьи, в Павлодарскую - четыре семьи, в Восточно–Казахстанскую - семь семей и Северо–Казахстанскую область - еще четыре семьи. В основном переезжают в сельскую местность. Желающим переехать в трудодефицитные районы выплачивают единовременную субсидию на переезд в размере от 35 до 40 МРП на каждого члена семьи. Предусмотрены субсидии на возмещение расходов по аренде жилья и оплату коммунальных услуг, детей обеспечивают местами в школах и детских садах, - рассказала Ильмира Таскинбаева, начальник отдела по добровольному переселению КГУ «Центр «Жаңа серпін».


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