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Малообеспеченным алматинским семьям выделили 32 млн тенге

18 февраля 2018, 08:51

За последний месяц тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли более чем на 3%.

Ожидается повышение цен на газ, воду и отопление. Для оказания жилищной помощи малообеспеченным семьям власти Алматы в этом году выделили 32 миллиона тенге, сообщает Хабар 24.

На господдержку могут рассчитывать те, у кого коммунальные услуги превышают 10% от совокупного дохода. Чтобы получить жилищную помощь необходимо обратиться в центры обслуживания населения по месту жительства, и предоставить 4 документа: удостоверение личности, адресную справку, счет-квитанцию по коммунальным услугам и справку с места работы.

– Если оплата за коммунальные услуги составляет 12 тысяч тенге, а доход 70 тысяч, 10% от совокупного дохода 7 тысяч тенге, тогда жилищная помощь выйдет 5 тысяч тенге. В случае роста тарифов соответственно будет расти и размер жилищной помощи, - говорит руководитель отдела соцвыплат УЗСП г.Алматы Гульнара Мухаметова.

Фото: cpsadvantage.com


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