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В Минфине РК сообщили куда направят сокращенных таможенников и налоговиков

18 февраля 2018, 13:48

В результате подсчета были определены новые штаты для выполнения дополнительных функций.

В Министерстве финансов РК сообщили, куда направят высвобожденных в связи с оптимизацией налоговых и таможенных проверок сотрудников, сообщает МИА «Казинформ».

«В результате проведенного подсчета контрольно-надзорных функций и, учитывая, что налоговые и таможенные проверки сокращены на 45%, были определены новые штаты для выполнения дополнительных функций. Согласно законодательства по вопросам экспортного контроля, в рамках ЕАЭС определены функции по экспортному контролю на внутренней границе, для выполнения этих задач планируется создание специального подразделения», - информирует пресс-служба ведомства.

Кроме того, как отмечают в Минфине, на граница Казахстана с Узбекистаном в целях повышения качества работы и сокращения времени провоза товаров таможенные посты будут переведены на круглосуточный режим работы. В этих целях создано два новых контрольно-пропускных поста. Поэтому часть сотрудников будет направлена именно сюда.

Также в морском порту Актау был создан пропускной пункт «Құрық» с целью перевода работы на 24-часовой режим в течение семи дней в неделю. В связи с этим опять же возникает необходимость дополнительного штата работников. Ранее ведомство сообщало, что в связи с оптимизацией проверочных процедур будет высвобождено 600 штатных единиц.

Фото: GBISS


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