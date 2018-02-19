Тенге начал неделю с укрепления
В обменниках доллар покупают/продают за 319-320,5 тенге, евро - за 396-399 тенге, рубль - за 5,64-5,71 тенге.
Завершилась утренняя сессия на Казахстанской фондовой бирже KASE, сообщает Zakon.kz.
По итогам торгов, средневзвешенный курс доллара составил 319,23 тенге.
В обменниках доллар покупают/продают за 319-320,5 тенге, евро - за 396-399 тенге, рубль - за 5,64-5,71 тенге.
Фото: mail.kz.
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