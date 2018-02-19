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В Астане сгорел утеплитель купола новостроящегося медресе

19 февраля 2018, 12:03

Пострадавших нет.

В Астане сгорел утеплитель купола новостроящегося медресе, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Астаны

"18 февраля текущего года в 15ч.35мин. на пульт «101» поступило сообщение о том, что виден дым по адресу: м-он Юго-Восток (правая сторона) ул. Каркабат.
По прибытию в 15ч. 41мин дежурного подразделения Службы пожаротушения г. Астана, было установлено, что горел утеплитель купола новостроящегося медресе на общей площади 10 кв.м.", - говорится в сообщении.

В ликвидации пожара было задействовано 10 человек личного состава и 2 ед.техники Службы пожаротушения г. Астаны.

Пострадавших нет.

Пожар локализован в 15 ч. 58 мин, ликвидирован в 16 ч. 03 мин.

Причина пожара: несоблюдение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ.

Напоминаем, что в целях недопущения возникновения пожара необходимо:

- при проведении огневых работ соблюдать правила пожарной безопасности;

- на местах работ обеспечить первичными средствами пожаротушения (огнетушители);

- соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации электрических проводов и электроприборов.


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