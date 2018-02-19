Казахстанских школьников больше не будут проверять на наркотики

Министерством здравоохранения РК внесены изменения и дополнение в Правила проведения профилактических медицинских осмотров целевых групп населения, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, было оптимизировано число скрининговых осмотров и отменены скрининги на ранее выявление рака предстательной железы, пищевода и желудка, также исключены скрининговые исследования путем опроса и тестирования на ранее выявление и предупреждение уровня риска употребления психоактивных веществ среди учащихся (от 17 лет и старше) средних общеобразовательных школ и среднеспециальных и высших учебных заведений.

Расширены возрастные группы скрининга и определена периодичность обследования.

Скрининг артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца и сахарного диабета с 40 до 70 лет, периодичность проведения 1 раз в 2 года, скрининг рака шейки матки проходят женщины в возрасте 30 - 70 лет с периодичностью 1 раз в 4 года, скрининг рака молочной железы с 40 до 70 лет 1 раз в 2 года (ранее возраст женщин, подлежащих скринингу, был 50 - 60 лет). Скрининг на ранее выявление колоректального рака как и ранее проходят мужчины и женщины в возрасте 50 - 70 лет, не состоящие на диспансерном учете по поводу полипоза и рака толстой кишки.

Кроме того, дополнены скрининговые осмотры целевых групп детского населения.

"Рабочей группой министерства, в составе которой представители уполномоченного органа, руководители медицинских организаций, специалисты в области онкологии, представители высших учебных заведений, неправительственных и аккредитованных организаций, в рамках совершенствования онкологических скринингов внесены изменения проведение скрининга на раннее выявление рака шейки матки методами традиционной или жидкостной цитологией основанных на рекомендациях ВОЗ «Комплексная борьба с раком шейки матки» от 2010 года", - отметили в МЗ РК.

Оптимизация скрининговых осмотров даст возможность раннему выявлению злокачественных новообразований и неинфекционных заболеваний, а также повышению доступности качественных медицинских услуг населению.

Фото: novosti-n.org