Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Москве убили известного шансонье

20 февраля 2018, 01:20

По данным СМИ, убитый — шансонье Петр Гара.

Уголовное дело об убийстве возбуждено после обнаружения тела мужчины с ножевыми ранениями на северо-востоке Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя главка СК России по Москве Юлия Иванова.

"Девятнадцатого февраля 2018 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Северный бульвар в городе Москва, обнаружено тело мужчины 1984 года рождения. При визуальном осмотре обнаружены признаки насильственной смерти в виде пяти ножевых ранений", — сказала она.

По ее словам, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 (убийство). Следователи устанавливают обстоятельства преступления и проводят действия, направленные на задержание причастного.

По данным СМИ, убитый — шансонье Петр Гара.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...