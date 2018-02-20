Двоих лже-представителей власти поймали в ВКО

Полицейские установили и задержали подозреваемых, выдававших себя за представителей власти, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ВКО.

В выходные дни на номер «102» поступил ряд звонков от жителей Усть-Каменогорска, с жалобой, что их обманули.

"В ходе проведения оперативно-следственных действий выяснилось, что 34-летний житель областного центра, выдавая себя за сотрудника исполнительской власти, знакомился с пожилыми устькаменогорцами, входил к ним в доверие и обманным путем завладевал их деньгами. Общая сумма ущерба ущерба составило около 300 тысяч тенге. Мужчина выбирал потенциальных жертв из числа пенсионеров, рассчитывая на их рассеянность и забывчивость", - сообщили в полиции.

В настоящее время сотрудниками УВД Усть-Каменогорска полиции начато досудебное расследование по двум статьям 190 ч.1 (мошенничество) и 188 ч.1 (кража) УК РК. На данный момент подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

Сотрудники полиции проверяют задержанного на причастность к совершению аналогичных преступлений.

В Зыряновском районе сотрудники полиции задержали мужчину, выдававшего себя за сотрудника правоохранительной системы. На протяжении нескольких дней 29-летний мужчина под предлогом якобы проведения профилактических мероприятии проникал в дома местных жителей, далее, пользуясь их доверчивостью, совершал кражи денег.

"На сегодняшний день следствие установило 10 эпизодов, общий ущерб от «псевдополицейского» составил более 80 тысяч тенге. Также оперативники Зыряновского РОВД установили причастность подозреваемого и к другим уголовным правонарушениям – краже, мошенничеству и грабежу, совершеннымв Зыряновске", - отметили в ДВД региона.

Департамент внутренних дел области просит жителей области быть бдительными. Мошенники хорошо разбираются в людях, используют то, что, как правило, больше всего волнует людей – беспокойство за близких родственников, и вынуждают потенциальную жертву раскрыть всю информацию о себе, либо совершить те или иные действия.