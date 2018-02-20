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Мошенничество на миллиард тенге в МЦПС «Хоргос» расследует Генпрокуратура РК

20 февраля 2018, 13:31

Подозреваемые - руководители ТОО «Базис Алатау» и другие лица.

Генеральная прокуратура РК расследует крупное мошенничество на территории МЦПС «Хоргос», передает Zakon.kz со ссылкой на ведомство.

"Службой специальных прокуроров Генеральной прокуратуры Республики Казахстан проводится досудебное расследование в отношении руководителей ТОО «Базис Алатау» Баймуханова Б., Набиевой Г. и других по факту мошенничества в отношении трех граждан КНР Хэ Хан Вей, Линь Нуцзы и Ван Джунь. Согласно материалам досудебного расследования Баймуханов Б. и Набиева Г. под предлогом оказания содействия в заключении договоров на строительство инвестиционных объектов и аренду земельных участков на территории МЦПС "Хоргос", а также в выдаче разрешения на ведение игорного бизнеса, путем обмана и злоупотребления доверием, похитили денежные средства названных граждан КНР в сумме 1 млрд тенге", - сказано в сообщении Генпрокуратуры РК.

Подозреваемые Баймуханов и Набиева задержаны и 20 февраля 2018 года, с санкции суда, арестованы.

Оба подозреваются в мошенничестве и организации незаконного игорного бизнеса, совершенных в особо крупном размере и в группе лиц.

Досудебное расследование продолжается.

фото: gadzetomania.pl


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