Продолжается расследование избиения прохожего в Павлодаре

По подозрению в совершении хулиганских действий допрошен 38-летний мужчина, работающий водителем в ИП.

В пресс-службе ДВД Павлодарской области сообщили о том, что продолжается расследование избиения мужчины на улице в Павлодаре, передает Zakon.kz.

Напомним, 12 февраля в интернете был опубликован видео ролик «Врачи скорой избили прохожего в Павлодаре». На следующий день в Минздраве РК сообщили, что участники инцидента не имеют отношение к работникам скорой помощи, и являются работники частной фирмы, приезжавшими в медицинскую организацию за медицинскими отходами.

"В этот же день данный факт был внесен в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РК – хулиганство. Менее суток потребовалось оперативникам, чтобы раскрыть данное преступление. В результате проведенного комплекса следственных и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении хулиганских действий установлен и допрошен 38-летний житель областного центра, работающий водителем в ИП. Расследование продолжается", - сообщили в полиции.