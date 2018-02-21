Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

О "9-этажных домах мусора" рассказал аким Алматы

21 февраля 2018, 11:23

Планируется запуск мусорного сортировочного комплекса.

Более 2,5 миллионов куб.м твердо-бытовых отходов было вывезено из Алматы за год. Это 300 9-этажных домов мусора. Об этом сообщил аким Алматы Бауыржан Байбек в ходе отчетной встречи перед населением, передает Zakon.kz.

По его словам, до 1 августа планируется запуск мусорного сортировочного комплекса по итальянской технологии мощностью в 550 тысяч тонн в год.

"На данный момент функционирует полигон, где утилизируется мусор без дальнейшей переработки. Строительство комплекса позволит извлекать до 8% полезных веществ из общей массы", - сказал градоначальник.

По его словам, все это делается для экологии.

Фото: InAlmaty.kz


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...