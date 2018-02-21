О "9-этажных домах мусора" рассказал аким Алматы

Более 2,5 миллионов куб.м твердо-бытовых отходов было вывезено из Алматы за год. Это 300 9-этажных домов мусора. Об этом сообщил аким Алматы Бауыржан Байбек в ходе отчетной встречи перед населением, передает Zakon.kz.

По его словам, до 1 августа планируется запуск мусорного сортировочного комплекса по итальянской технологии мощностью в 550 тысяч тонн в год.

"На данный момент функционирует полигон, где утилизируется мусор без дальнейшей переработки. Строительство комплекса позволит извлекать до 8% полезных веществ из общей массы", - сказал градоначальник.

По его словам, все это делается для экологии.

Фото: InAlmaty.kz