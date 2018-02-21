В Атырау решится проблема ветхого аварийного жилья
Всего в Атырауской области в 2017 году было сдано в эксплуатацию 624, 1 тысячи кв м жилья.
Две крупные строительные компании г.Алматы заключили договор с областным акиматом о строительстве нового жилья в г.Атырау, сообщает региональная служба коммуникаций.
- Старые изношенные дома будут снесены. Вместо них на основе ГЧП две строительные компании с Алматы займутся строительством нового жилья в Атырау, - рассказал аким Атырауской области Нурлан Ногаев.
Всего в Атырауской области в 2017 году было сдано в эксплуатацию 624, 1 тысячи кв м жилья.
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