Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Атырау решится проблема ветхого аварийного жилья

21 февраля 2018, 11:58

Всего в Атырауской области в 2017 году было сдано в эксплуатацию 624, 1 тысячи кв м жилья.

Две крупные строительные компании г.Алматы заключили договор с областным акиматом о строительстве нового жилья в г.Атырау, сообщает региональная служба коммуникаций.

- Старые изношенные дома будут снесены. Вместо них на основе ГЧП две строительные компании с Алматы займутся строительством нового жилья в Атырау, - рассказал аким Атырауской области Нурлан Ногаев.

Всего в Атырауской области в 2017 году было сдано в эксплуатацию 624, 1 тысячи кв м жилья.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...