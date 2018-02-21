После ссоры с женой мужчина хотел совершить самоподжог, но передумал и сжег чужой дом

Его осудили условно на 5 лет.

В суде № 2 города Атырау рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины, который из-за ссоры с супругой поджег дом, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу суда №2 города Атырау.

По материалам уголовного дела, осужденный, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поехал в поселок Кокарна за женой, которая уехала жить к сестре.

"В доме ее не оказалось, тогда он решил совершить самоподжог, о чем написал жене несколько сообщений по телефону. Через некоторое время Б. решил поджечь дом, в котором временно проживала его жена. В результате пожара потерпевшей А. был причинен ущерб на сумму 4 774 009 тенге", - сказано в материалах дела.

Суд, учитывая, что подсудимый возместил причиненный ущерб, а также то, что потерпевшая его простила, признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного п.2 ч.3 ст.202 УК РК, и назначил меру наказания в виде 5 лет лишения свободы условно.

Приговор суда не вступил в законную силу.

фото: 31tv.ru