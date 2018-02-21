Строительство ЛРТ в Алматы: На Толе би рельсы не будут демонтировать

На отчетной встрече населения с акимом Алматы был задан вопрос о закрытии трамвайного депо и строительстве ЛРТ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жители старшего поколения спросили градоначальника, почему закрыли в Алматы трамвай и когда все-таки начнут строительство ЛРТ.

«Я сам алматинец, долгое время жил возле трамвайной линии и знаю, что это удобный транспорт и шумный. Всегда приходили в квартиру и все сразу вздрагивали, думали, что землетрясение. На тот момент у нас было всего 16 трамваев и было несколько нашумевших случаев, слава Богу, никто не погиб. Износ огромный. До этого не инвестировали. И мы посчитали, что инвестировать сейчас - мы потратим больше денег. Поэтому демонтировали рельсы на Шевченко, Кунаева. На 15 процентов улучшилась проходимость улиц», - ответил аким Алматы.

Он сообщил, что на Толе би рельсы не будут демонтировать, потому что там, под этими же путями «пройдет» проект ЛРТ.

«Проект ЛРТ стоит 123 миллиарда. На самом деле, это один из самых экономичных проектов в мире получается. В любом случае дешевле, чем метро, но дороже, чем автобус. Но ЛРТ - это удобный экологический транспорт. Это будет путь от Зеленого базара до Алматы арена, и Толе би - основная магистраль», - сказал градоначальник.

Он сообщил, что в этом году в Брюсселе было проведено роуд-шоу по этому проекту с участием 25 международных компаний. «В этом году предквалификация пойдет к концу года, и мы начнем реализовывать этот проект. Он очень сложный, непростой, связанный, в том числе, с валютными рисками, потому что международные трамваи мы в Казахстане не производим», - сказал Бауыржан Байбек.

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Фото: Казинформ