Байбек о бесплатном жилье: Его больше не будет

Градоначальник также рассказал о том, как встать в очередь на жилье.

Сегодня в ходе отчетной встречи с населением аким Алматы Бауыржан Байбек затронул вопрос бесплатного жилья, передает Zakon.kz.

По его словам, в Алматы продолжается строительство доступного жилья для уязвимых слоев населения. Государство субсидирует строительство жилых домов за счет подведения инженерных сетей.

"То есть, мы снижаем стоимость квадратного метра жилья. Самое дорогое это земля, коммуникации и это государство возмещает. Чтобы, когда бизнес строил, цены на квадратный метр упали. Задача государства - дать предложение жилья. Кто не может купить, тот встанет в очередь и может получить арендное жилье. Поэтому нам надо больше строить, в том числе, за счет частных инвестиций ", - отметил он.

Аким привел пример. Семья жила, платила, снимала в аренду квартиру, а теперь платит те же деньги только за собственную квартиру. Через семь лет, если соберут средства, они могут выкупить жилье.

"Это беспроцентный кредит за счет государства. Бесплатного жилья больше не будет, то есть все на возвратной основе", - сказал Б. Байбек.

Градоначальник также рассказал о том, как встать в очередь на жилье.

"В очередь просто так нельзя встать. То есть человек должен принести справку, что относится к социально уязвимым слоям населения, что у него низкие доходы или многодетная семья, или он инвалид, или пенсионер. Только этим категориям граждан по этим программам даем жилье. Из тех, кто получил, треть - это учителя и врачи, треть - социально уязвимые жители. 175 квартир было выдано детям-сиротам. Я думаю, это огромная поддержка, огромное счастье для этих семей, и мы будем эти программы расширять", - подытожил аким.

Фото: Kn.kz