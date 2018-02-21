В горах Алматы погиб молодой парень

В горах Алматы погиб молодой человек, передает Zakon.kz.

Информацию о гибели 23-летнего Нурсултана размещают в соцсетях его друзья и знакомые.

Известно, что он и двое друзей 18 февраля заблудились в горах, и, предположительно, попали в яму с водой. Нурсултан погиб, еще одного молодого человека госпитализировали с обморожением ног. О судьбе третьего пока неизвестно.

Несмотря на молодые годы погибший Нурсултан многого успел достичь и вел очень активный образ жизни - это становится понятно из воспоминаний о нем. Парень любил экстрим, горы, много путешествовал. В конкурсе выиграл бесплатную операцию по коррекции зрения в Праге. Как пишут знакомые погибшего, у него были грандиозные планы на жизнь.