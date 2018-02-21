10 социальных объектов, которые построят в Актобе в 2018 году

О новых проектах, которые планируется реализовать в текущем году, в ходе отчетной встречи с населением рассказал аким области Бердыбек Сапарбаев.

Актюбинская область является одним из лидеров по развитию социальной ответственности бизнеса и государственно-частного партнерства. Только в прошлом году в регион было привлечено 29 миллиардов тенге внебюджетных средств.

О новых проектах, которые планируется реализовать в текущем году, в ходе отчетной встречи с населением рассказал аким области Бердыбек Сапарбаев.

Smart Aktobe

В соответствии с поручением Главы государства по цифровизации экономики начнется строительство Центра новых информационных технологий «Smart Aktobe».



На базе центра будет развернута работа по внедрению системы «умный город». Деятельность IT-парка также будет направлена на обеспечение максимально благоприятных условий для стартапов и развивающихся IT-компаний.

Дань уважения матерям

В рамках программы Главы государства «Рухани жаңғыру» ведется строительство первого в Казахстане центра духовно-нравственного воспитания «Аналарға тағзым» (Поклонись матерям).





Уникальный проект является единственным в республике и призван отдать дань всем матерям, имена которых для каждого из нас являются священными и бесценными. Одной из особенностей центра станет экспозиционный зал, где посетители смогут подробно ознакомиться с жизнью и подвигами великих женщин нашего народа, таких как Бопай Ханым, Нурсулу Тапалова, Роза Жаманова, Алия Молдагулова, Аккагаз Досжанова и других, сыгравших значимую роль в истории Казахстана.

В комплексе будут размещены кабинеты психологической разгрузки и консультаций, прикладного искусства, общего развития, музыкального воспитания, стилистики и дизайна, семейного тренинга и другие. В целом, деятельность центра будет направлена на усиление роли женщины в семье, воспитание будущих матерей с учетом традиций и обычаев казахского народа.



Историко-краеведческий музей

В 2018 году также завершится строительство здания областного историко-краеведческого музея. Старое здание музея, построенное полвека назад, обветшало и нуждается в капитальной реконструкции. Фонд историко-краеведческого музея насчитывает более 100 тысяч экспонатов. Все они будут выставлены в новых демонстрационных залах. Архив и ремесленные мастерские разместят на цокольном этаже.





В новом здании будет 10 экспозиционных залов, где полностью будет раскрываться история края и, конечно же, история независимого Казахстана. Строительство ведется в рамках социальной ответственности бизнеса.

Легкоатлетический манеж

Будет начато строительство легкоатлетического манежа, соответствующего передовым международным стандартам. Общая площадь здания согласно проекту – 8,5 тыс. кв.м.





Ледовый дворец

Также завершится строительство Ледового дворца. Договоренность о реализации проекта государственно-частного партнерства была достигнута в ходе встречи Бердыбека Сапарбаева и вице-министра финансов Словакии Даны Мигер. Спортивная арена рассчитана на 2500 посадочных мест. Стоимость проекта составляет 3,7 млрд. тенге, из которых 70% инвестируется словацкой компанией «Н+Н Technica».





Теннисный центр

Спортивный комплекс, стоимостью 1,7 млрд. тенге будет состоять из 8 кортов: 4 крытых и 4 открытых. Здесь смогут тренироваться более 500 человек. Проект реализуется по линии ГПЧ. Теннисный центр будет соответствовать современным стандартам, в перспективе в нем будут проходить различные международные турниры и соревнования.





Помощь особенным детям

В микрорайоне Батыс-2 ведется строительство Центра реабилитации детей с ограниченными возможностями. Таких детей на сегодняшний день в регионе насчитывается более 3000. Медучреждение будет оснащено современной материально-технической базой и условиями для социально-психологической и медицинской реабилитации детей с особыми потребностями.





Также в Актобе ведется работа по созданию центра для детей с аутизмом. Проект реализуется в рамках программы «Аутизм. Мир один для всех» при поддержке благотворительного фонда «Асыл Мирас». Открытие центра запланировано на первую половину 2018 года. В учреждении для детей с аутизмом и их семей будут созданы условия, в которых они смогут получить полноценную квалифицированную помощь специалистов. Здесь родители получат поддержку в диагностировании и лечении аутизма, подготовке ребят к учёбе в общеобразовательной школе. Кроме того, центр займётся подготовкой специалистов по работе с детьми-аутистами.

Станция скорой медицинской помощи

В ближайшее время начнет работать станция скорой медицинской помощи, построенная в рамках ГЧП с участием турецких инвесторов. Стоимость проекта – 2,4 млрд. тенге.





Новая «неотложка» соответствует всем международным стандартам. С её введением служба "103" сможет обслуживать до 250 тысяч вызовов в год. На станции установят автоматизированную программу, которая будет связана всеми больницами Актобе. Звонки будут поступать в Саll-центр, а 25 диспетчеров в онлайн-режиме смогут отслеживать маршруты всех бригад.

Актюбинский медицинский кластер

В Послании народу Казахстана Глава государства поставил задачу - ориентироваться на профилактику заболеваний, а не на дорогостоящее стационарное лечение. В этой связи, в рамках развития медицинского кластера в Актобе ведется строительство первого в Казахстане комплексного диагностического центра с привлечением специалистов из Южной Кореи. Основная цель создания Check-up центра - ранняя и своевременная диагностика различных заболеваний, повышение уровня квалификации специалистов региона, внедрение современных методов диагностики и лечения.





Кроме того, в рамках медкластера совместно реализуются проекты строительства центра позитронно-эмиссионной томографии (GE Heathcare, США), центра детской онкогематологии (клиника Шаритэ, Германия), двух поликлиник на 500 посещений, стоматологической поликлиники и 15 врачебных амбулаторий в районах области.

Круглогодичный детский лагерь «Асем»

В 2018 году в Актобе будет открыт круглогодичный детский лагерь, построенный на базе лагеря «Асем». В перспективе он должен стать международным. Планируется, что сюда, помимо юных актюбинцев, будут приезжать дети из других областей Казахстана и соседних государств.





Лагерь, работающий круглый год, будет включать в себя учебный корпус. Благодаря этому дети смогут отдыхать, не отрываясь от учебного процесса. Стоит отметить, по инициативе акима области Бердыбека Сапарбаева 2018 год объявлен годом ребенка. В связи с этим в регионе стартовал проект «Бақытты бала», направленный на создание условий для полноценного развития детей. На реализацию проекта из различных источников финансирования направят около 4 миллиардов тенге.

Всего за 2017-2019 годы в экономику области будет привлечено не менее 69 млрд тенге внебюджетных инвестиций.