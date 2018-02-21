Тело полицейского нашли в одной из квартир Павлодара
Обстоятельства гибели не сообщаются.
В Павлодаре обнаружили мертвого полицейского, передает Zakon.kz.
В ДВД Павлодарской области данный факт подтвердили, но не сообщили никакой подробной информации кроме того, что погибшему было 24 года. Его тело нашли в одной из квартир в Павлодаре.
По данному факту проводится досудебное расследование. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Погибший служил в органах внутренних дел с 2013 года.
фото: Neva.Today
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