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Тело полицейского нашли в одной из квартир Павлодара

21 февраля 2018, 15:14

Обстоятельства гибели не сообщаются.

В Павлодаре обнаружили мертвого полицейского, передает Zakon.kz.

В ДВД Павлодарской области данный факт подтвердили, но не сообщили никакой подробной информации кроме того, что погибшему было 24 года. Его тело нашли в одной из квартир в Павлодаре.

По данному факту проводится досудебное расследование. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Погибший служил в органах внутренних дел с 2013 года.

фото: Neva.Today


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