Казахстан улучшил свои показатели индекса восприятия коррупции

Ниже Казахстана в Индексе находятся Украина, Кыргызстан, Россия, Узбекистан, Таджикистан, Туркмения.

Казахстан улучшил свои показатели и занял 122 место в индексе восприятия коррупции, сообщает Zakon.kz.

Об этом было опубликован пост на странице Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции РК (АДГСПК) в Facebook.

"Казахстан набрал 31 балл и занял 122-е место в Индексе восприятия коррупции. Данные за 2017 год опубликовала Transparency International – всемирная организация гражданского общества, ведущая борьбу с коррупцией. ИВК составляется на основе опросов экспертов и предпринимателей и оценивается по шкале от 0 до 100 баллов, где 0 означает самый высокий воспринимаемый уровень коррупции, а 100 – самый низкий. За год наша страна поднялась сразу на 9 позиции, в 2016 году Казахстан занимал 131 место с 29 баллами. В 2017 году Казахстан занял 122 строчку с 31 баллом, разделив место с такими странами, как Азербайджан, Молдова, Либерия, Мали, Непал", - говорится в сообщении.

В разрезе региона Восточная Европа и Центральная Азия Казахстан находится на 10-м месте. Ниже Казахстана в Индексе находятся Украина, Кыргызстан, Россия, Узбекистан, Таджикистан, Туркмения.

Больше всего баллов оказалось у Новой Зеландии (89 баллов), Дании (88 баллов), а также Финляндии, Норвегии и Швейцарии (по 85 баллов). Самые низкие позиции в Индексе заняли Сомали (9 баллов), Южный Судан (12 баллов) и Сирия (14 баллов).

"Индекс восприятия коррупции, опубликованный сегодня движением Transparency International, которому в этом году исполняется 25 лет, наглядно демонстрирует весьма тревожащие факты: несмотря на повсеместные попытки бороться с коррупцией, большинство стран продвигаются в этой борьбе слишком медленно. Хотя время и является необходимостью для обуздания коррупции, за последние шесть лет многие страны едва ли сдвинулись с мёртвой точки, а некоторые и вовсе остались на прежнем месте. Ещё более настораживает дальнейший анализ результатов Индекса, из которого следует, что в странах, где пресса и неправительственные организации (НПО) наиболее уязвимы, уровень коррупции, как правило, крайне высок", – сказано в сообщении организации.

Фото: Atameken Business Channel