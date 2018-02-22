Акмолинские сельчане, заразившиеся бруцеллезом, требуют дезинфекции аула

9 человек уже стоят на учете у врачей.

Жители акмолинского села Дорогинка требуют провести полную дезинфекцию своих подворий и обследовать всех соседей на предмет заражения бруцеллезом, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Три года назад в ауле была вспышка инфекционного заболевания, но люди до сих пор не уверены, что ее удалось погасить. Тем более что 9 человек уже стоят на учете у врачей.

От человека к человеку бруцеллез практически не передается, зато можно легко заразиться от сырого молока, при забое скота. Кроме того, бактерии могут жить даже в почве и в пыли на упавшей шерсти животных.

- Бруцеллез сейчас, можно сказать, для них как мина замедленного действия, она в любой момент может взорваться, перейти в хронический тип. Да, конечно, мы борьбу вот эту ведем, чтобы завтра дети наши не заболели. Сейчас, можно сказать, сто процентов села без молока сидит, потому что все уже боятся свое молоко употреблять в пищу, - сказал житель с. Дорогинка Акмолинской области Айтжан Аскаров.

Три года назад маленькое село лишилось почти всего скота, под нож пустили 120 голов. После такой вспышки жители ждали повышенного внимания к селу. А получилось наоборот: три года жители требуют о полную дезинфекцию и тщательный контроль, а ветеринары даже ежегодную вакцинацию проводят спустя рукава.

- Мы плакали вот такими слезами, мы звонили, мы кричали, но все это было бесполезно. Задавали вопросы Абжанову, где наша вакцинация, наших коров? Он нам ничто не ответил, сказал: у меня по документации все нормально, - сетовала жительница с. Дорогинка Акмолинской области Светлана Войнова.

Ветврачи, естественно, все обвинения в свой адрес называют ложью. И панику сельчан не разделяют. Село по всем показателям и во всех отчетах считается свободным от бруцеллеза.

- Я вам скажу так, что выявлялись в селе Дорогинка только в 2015 году 3 человека. Ни в 2016, ни в 2017 году больных бруцеллезом среди людей выявлено не было, - прокомментировал руководитель отдела ветеринарии акимата Сандыктауского района Акмолинской области Талгат Абжанов.

Стоящие на учете у врачей дорогинцы никаким документам уже не верят. И требуют начать в районе не только медицинскую, но и прокурорскую проверку.

Фото: cardiff.ac.uk