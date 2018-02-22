В Шымкенте ищут родственников потерявшего память мужчины

Мужчину обнаружили без сознания на улице, сейчас он проходит реабилитацию после перенесенного инсульта.

Жители Шымкента разыскивают родных потерявшего память мужчины, который находится в реабилитационном центре, передает Sputnik Казахстан.

Информацию о пострадавшем опубликовал паблик "Шымсайт" в соцсети.

Сообщается, что мужчина без сознания был найден в районе рынка и доставлен в больницу, где ему провели обследование. В медучреждении выяснилось, что он перенес инсульт, потерял память и плохо разговаривает. Пациент провел в больнице 47 дней. Сейчас он находится в реабилитационном центре Шымкента.

"Благодаря предыдущему посту его узнали и нам сообщили, кто он. Спасибо неравнодушным к чужой беде людям. Теперь нам известно, что он Бедряшну Алексей Иванович, 11.03.1977 года рождения, проживал в Шымкенте, поселке Чапаевка. Нужно найти его родственников, мама его умерла. Есть сестра и вроде брат", — говорится в сообщении.

Тех, кто обладает какой-либо информацией, просят обращаться по телефону: +77079517339.

Фото: соцсети