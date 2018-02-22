Какое наказание на самом деле грозит жене Аршавина

Уголовное дело в ее отношении расследуется по одной статье.

Уголовное дело в отношении Алисы Аршавиной по заявлению казахстанской модели Ольги Семеновой расследуют в Алматы, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДВД Алматы, в настоящее время заявление Ольги Семеновой, адресованное ранее в прокуратуру Алматы, находится в производстве следственного отдела полиции УВД Алмалинского района.

"В Едином реестре досудебного расследования оно зарегистрировано по ст.115 УК РК. В рамках расследования уголовного дела будут проведены соответствующие следственные действия, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение", - отметили в ДВД города.

Отметим, что санкция вменяемой Алисе Аршавиной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 180 часов, либо арест на срок до 60 суток.

Скандал произошел в начале 2018 года, когда Аршавин был замечен в ночном клубе в компании Семеновой. В ходе личной переписки с соперницей Алиса представилась сотрудником ФСБ, угрожала подложить Семеновой наркотики и отрезать пальцы.

В январе 2018 года Алиса Аршавина устроила скандал в самолете. Она представилась майором ФСБ. С самолета ее вместе с детьми в итоге сняли.

фото: z-aya.ru