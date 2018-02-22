Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Кыргызстан попросил Нигматулина о встрече с задержанным депутатом Асылбек уулу Дамирбеком

22 февраля 2018, 11:47

Также в Жогорку Кенеш просят казахстанскую сторону оказать содействие в проведении расследования данного дела в рамках международных стандартов.

Жогорк Кенеш Кыргызстана выступил с заявлением относительно задержания депутата Асылбек уулу Дамирбека, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт ведомства.

В своем заявлении Жогорку Кенеш сообщает, что пристально наблюдает за осуществляемыми мероприятиями Министерства иностранных дел КР и соответствующих правоохранительных органов в отношении задержанного депутата парламента Асылбек уулу Дамирбека. Более того, руководство Жогорку Кенеша присоединяется к сделанному ранее заявлению фракции «Кыргызстан».

Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Дастанбек Джумабеков направил письмо своему коллеге, председателю Мажилиса Республики Казахстан Нурлану Нигматулину с просьбой оказать содействие в проведении расследования данного дела в рамках международных стандартов, а также содействовать организации встречи депутатов Жогорку Кенеша с Асылбек уулу Дамирбеком.

Выражаем надежду на беспристрастное расследование компетентными органами Казахстана с соблюдением норм закона и международных прав человека в отношении задержанных граждан Кыргызстана, в том числе и депутата Асылбек уулу Дамирбека.

Асылбек уулу Дамирбек является одним из активных депутатов парламента, который акцентирует свое внимание на решении социально-экономических проблем. Также Асылбек уулу Дамирбек прославился своими спортивными достижениями, выступая от имени Кыргызстана и Казахстана в соревнованиях по борьбе, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о задержании граждан Кыргызстана в ходе спецоперации, которую силовики провели в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях и в Алматы. Были задержаны 29 человек. Одним из задержанных оказался парламентарий соседнего государства.

Фото kaznews.kz


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...