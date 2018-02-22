Дело против жены Аршавина: казахстанская модель рассказала подробности

Департамент внутренних дел Алматы начал расследование в отношении жены российского футболиста Андрея Аршавина по статье "Угроза" на основании заявления казахстанской модели Ольги Семеновой. Sputnik Казахстан поговорил с Семеновой, которая накануне написала в соцсети, что к ней поступила просьба забрать заявление из органов.

- Вы написали, что к вам якобы обратилась какая-то женщина и попросила забрать ваше заявление. Это правда?

- Конечно, правда. Это жена Паши Забары – того именно Паши, который нас в тот злополучный вечер знакомил. В Прощенное Воскресенье мне написала жена Паши о том, что я должна забрать заявление, мотивируя это тем, что плохо детям, плохо ей, она боится, плохо самому Паше, его здоровью будет… Я посоветовала обратиться в правоохранительные органы, потому что в данный момент, после обращения (в Генпрокуратуру – прим.), мое здоровье и имущество находятся под защитой правоохранительных органов, так как мне ранее угрожала Алиса Аршавина. И если сейчас со мной что-то случится, с моим имуществом, моей жизнью, или кто-то мне подкинет наркотики – автоматически посадят Алису Аршавину.

Я спросила эту женщину (звонившую жену Забары — прим.): "Вы можете мне объяснить связь между моим заявлением, здоровьем ваших детей и состоянием мира всего?". Она не смогла объяснить, сказала, что не может по ряду причин, если могла бы — сказала. Я сказала: "Тогда извините. Значит, вы заодно, значит, вы защищаете Алису", она ответила: "Нет, не защищаю". Я говорю: "В общем, передайте Алисе – если ей не позволяет гордость извиниться, мне не позволяет чувство собственного достоинства забрать заявление, и пусть она предпринимает шаги навстречу мне, возможно, тогда я подумаю – забрать заявление или нет".

- Одно из российских СМИ недавно написало, что Аршавин намерен уйти из "Кайрата", если его жену осудят. Как вы можете это прокомментировать?

-Я это воспринимаю как ультиматум в мой адрес. Получается, по логике вещей, что если уйдет Аршавин из "Кайрата", виновата буду я, потому что я хочу наказать Алису Аршавину. И я это воспринимаю как настраивание фанатов (клуба – прим.) против меня. Я не понимаю, как вообще связана игра Андрея Аршавина и мое заявление на Алису Аршавину.

- Также вы написали, что собираетесь в Москву. Для чего?

- Для разбора полетов.

- Но это связано с этим делом?

- Да, это связано с Алисой Аршавиной и с Андреем Аршавиным, безусловно.

- После того вечера, когда было сделано видео, вы с Аршавиным разговаривали?

- Когда мне Алиса Аршавина начала угрожать, я ее успокаивала и решила написать самому Андрею Аршавину, так как он мне оставлял свой номер телефона. И так получилось – когда Алиса начала угрожать, я написала Андрею: "Пожалуйста, успокой свою жену, иначе я вынуждена буду обратиться в Генпрокуратуру". Я несколько раз просила успокоиться, но люди не делали шаги навстречу. А тут когда департамент внутренних дел дает официальную публикацию в СМИ, что идет досудебное расследование по части 1 статьи 115 "Угроза", когда они понимают, что все серьезно, они начинают вот эту атаку какую-то. Ну вот честно, "желтая пресса" начинается.

Ранее Андрей Аршавин прокомментировал RT начавшееся по заявлению Ольги Семеновой расследование.

"Моя жена всегда являлась добропорядочным гражданином, и я не понял, за что ее могут преследовать, тем более дело уголовное. По словам ее адвоката А. В., по закону России такой статьи даже нет, две из которых пытаются притянуть за уши Алисе по данному заявлению в прокуратуре Казахстана", — сказал Аршавин.

По словам футболиста, он готов приложить максимум усилий для закрытия дела.

"Я считаю, что дело сфальсифицировано и должно быть прекращено, так как считаю это провокацией. Это, конечно, не оправдывает моего поведения на видео в ресторане, еще раз хочу извиниться перед Алисой, ее детьми и мамой за неудобства, которые принес нашей семье", — добавил Аршавин.

По словам футболиста, он готов приложить максимум усилий для закрытия дела.

"Я считаю, что дело сфальсифицировано и должно быть прекращено, так как считаю это провокацией. Это, конечно, не оправдывает моего поведения на видео в ресторане, еще раз хочу извиниться перед Алисой, ее детьми и мамой за неудобства, которые принес нашей семье", — добавил Аршавин.

Казахстанская модель Ольга Семенова ранее сообщила, что написала заявление в Генеральную прокуратуру после угроз со стороны Алисы Аршавиной (Казьминой) — жены российского футболиста, выступающего за алматинский "Кайрат", Андрея Аршавина.

Модель утверждала, что Казьмина пригрозила отрезать ей пальцы за то, что она "лапала мужа" на одной из вечеринок в Алматы. Видеоролик, на котором российский легионер "Кайрата" обнимает за талию Ольгу Семенову, был опубликован в Сети в конце декабря. По словам модели, ей поступили письменные угрозы от супруги футболиста уже спустя несколько минут после публикации ролика.

Позже Алиса Аршавина (Казьмина) в беседе с журналистом RT высказала мнение о том, что действия Семеновой направлены на заработок пиара, что позитивно скажется на ее карьере модели. Кроме того, жена футболиста заявила, что Семенова сама прислала ей видео до Нового года, а, кроме того, "дала понять, что передаст запись в казахстанские СМИ, если не получит денежное вознаграждение".