В Казахстане будут выделять до 100 млрд тенге на сельское водоснабжение

Одной из приоритетных задач Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК является обеспечение населения качественной питьевой водой. Об этом рассказал заместитель главы ведомства Бейбут Шаханов, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт главы Кабмина primeminister.kz.

Согласно озвученным Бейбутом Шахановым данным, в 2017 году из республиканского бюджета выделено 55,8 млрд тенге на реализацию 164 проектов (села — 134 проекта на 35,1 млрд тенге, города — 30 проектов на 20,7 млрд тенге). Благодаря этому всего построено и реконструировано порядка 2700 км сетей, дополнительно обеспечено централизованным водоснабжением более 184 тысяч человек. При этом доступ к централизованному водоснабжению составил в городах 93,8%, в селах 57,4%.

На 2018 год в бюджете предусмотрено 67,9 млрд тенге на реализацию 193 проектов (села — 153 проекта на 45,2 млрд тенге, города — 40 проектов на 22,7 млрд тенге), что на 17,6% больше по сравнению с 2017 годом. Планируется увеличить доступ к централизованному водоснабжению в сельских населенных пунктах до 59% и в городах до 94%.

В рамках исполнения поручения главы государства планируется увеличить финансирование на сельское водоснабжение до 100 млрд тенге ежегодно со всех источников. Это позволит увеличить темп развития сектора и обеспечить большее количество населения питьевой водой.

Фото: inform.kz