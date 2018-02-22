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Начало строительства трассы Атырау-Астрахань переносится

22 февраля 2018, 15:22

Работа начнется в июле.

С марта, как минимум, на июль переносится начало строительства автомобильной дороги сообщением Атырау-Астрахань. Об этом проинформировал председатель Комитета автомобильных дорог Министерства инвестиций и развития РК Мереке Пшембаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Причина в том, что затянулось согласование по предоставлению займа между Министерством финансов РК и Исламским банком развития. В настоящее время идут процедуры подписания договора о предоставлении займа. В следующем месяце планируется направить его на рассмотрение в Парламент. По планам, в июне будет подписано соглашение с подрядчиком, а работа начнется в июле», - отметил М. Пшембаев.

Как ранее сообщалось, строительство автотрассы Атырау-Астрахань, разбитой на четыре участка, планировалось начать в 2018 году ранней весной, сразу после схода снега. Называлась сумма проекта - 80 миллиардов тенге. Строительство дороги планировалось завершить до 2022 года.

Фото: inform.kz


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