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В Токио два радикала обстреляли ворота Ассоциации северокорейских граждан

23 февраля 2018, 08:32

Никто не пострадал.

Ёсинори Кавамура и Сатоси Кацурада, представляющие ультраправую организацию, на рассвете в пятницу произвели несколько выстрелов по воротам здания Ассоциации северокорейских граждан в Японии ("Чхонрён"), сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.

По данным агентства, они подъехали к зданию организации и сделали несколько выстрелов по воротам. Никто не пострадал. Мужчины были задержаны дежурившим у здания нарядом полиции по подозрению в незаконном хранении оружия.

Ассоциация северокорейских граждан в Японии фактически выполняет функции посольства КНДР, так как между двумя странами нет дипломатических отношений.

Полиция выясняет мотивы поступка подозреваемых.

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова


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