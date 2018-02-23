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Акмолинская область - на передовой применения альтернативных источников энергии

23 февраля 2018, 12:21

В Послании Главы государства поставлена задача довести к 2030 году долю альтернативной энергии до 30%.

Сегодня аким Акмолинской области Малик Мурзалин на отчетной встрече с населением отметил, что одной из главных задач является повышение энергоэффективности и развитие ресурсного потенциала, сообщает управление внутренней политики.

В регионе в данном направлении уже реализован ряд проектов в сфере альтернативной энергетики, такие как ветровая электростанция в Ерейментауском районе (45 МегаВатт) и ветроустановка в Целиноградском (750 Квт/час), которые были представлены на ЭКСПО в Астане.

В Послании Главы государства поставлена задача довести к 2030 году долю альтернативной энергии до 30%.

«На реализацию этой задачи будет направлен ввод реализуемых в регионе новых 3 проектов суммарной мощностью 350 МегаВатт в Аршалынском, Ерейментауском и Целиноградском районах, где выработка электроэнергии из альтернативных источников составит 54% (821 МВт) в общем объеме вырабатываемой в области электроэнергии», - резюмировал аким области.


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