Министр: Все пять столпов ислама у нас в стране могут выполняться свободно

Все пять заповедей мусульманина могут свободно выполняться у нас в стране, заявил министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев в интервью телеканалу «Хабар 24» сообщает Zakon.kz.

- У нас нет никаких проблем с таухидом (Единобожие), нет никаких проблем с зякатом, нет никаких проблем с пятикратным намазом, соблюдением поста Ораза. Если это не мешает вашей работе - пожалуйста, нет никаких проблем, это разрешено даже госслужащим, они это делают, - сказал министр.

Напомним, сейчас в Казахстане идет обсуждение законопроекта о религии, который находится на рассмотрении в Мажилисе Парламента. Законопроектом в том числе вносятся поправки, чтобы граждане Казахстана для получения религиозного образования могли выезжать за рубеж только после получения базового высшего религиозного образования у нас в стране. Почему инициируется такая норма? На этот вопрос министр ответил так:

- У нас в стране для этого есть все условия, действуют девять медресе и университет «Нур-Мубарак», которые обеспечивают практически полностью потребности нашего духовенства, и в целом потребности граждан по специальностям религиоведение, исламоведение, арабский язык. Поэтому для того, чтобы молодежь с еще несформировавшимся сознанием, мировоззрением, выезжая за рубеж и обучаясь там в каких-то подпольных хузурах, марказах, не получала радикальное их убеждение, мы предлагаем, чтобы они сначала отучились здесь, получили базовое религиозное образования, а после этого молодой человек или девушка имеет полное право выехать для получения второго образования - религиозного, среднего, высшего, бакалавриата, магистратуры в другую страну.

Исключение, как сообщил Ермекбаев, составляют те случаи, когда у какого-то религиозного объединения нет высших религиозных учебных заведений у нас в стране. Например, у иудейской общины. Исключение также составляют случаи, когда молодые люди или девушки могут направляться по договору или соглашению с зарубежным учебным заведением. Министр считает, что это продиктовано теми фактами, «когда порядка 90% молодых людей, которые сами выезжали в какие-то сомнительные религиозные учебные заведения, возвращались оттуда уже с радикальными религиозными взглядами. И такие меры сейчас принимаются практически во всех странах. …Эта мера носит профилактический характер, и дает, так сказать, ориентир молодым людям, что следует делать и чего не следует делать».

По мнению главы ведомства, общество в целом положительно воспринимает все эти нормы, а для тех, кто критикует, «мы могли бы задать такой вопрос: хорошо, вы можете представить себе государство без экстремизма, без терроризма, но которое построено полностью на законах шариата? Хотите ли вы жить в таком государстве? Думаю, большинство населения скажет нет, потому что, учитывая наши реалии, наше геополитическое положение, такой сценарий привел бы к очень негативным последствиям».

Что касается того, что запреты, регулирование приводят якобы к радикализации, то, на взгляд министра, «там, где практически нет никаких запретов в сфере религии, там мы видим наибольший уровень религиозного радикализма, наибольший уровень терроризма». Говоря об этом, он примел пример: «с 2001 по 2015 год 75% всех терактов, произошедших в мире на религиозной основе, пришлись именно на 25 мусульманских государств. И лишь 2,2% пришлись на Западную Европу и Соединенные Штаты Америки. И порядка 72 тысяч терактов, насильственных актов экстремизма были совершены лицами, которые относят себя к мусульманам и живут в исламских государствах».

Министр убежден, что регулирование, раз уж религия стала частью общественной жизни, должно осуществляться, но с обеспечением прав и свобод людей на свободу совести, на право отправлять религиозные обряды.

- Это право у нас в полной мере обеспечивается в стране, - подчеркнул Ермекбаев. - Например, все пять заповедей мусульманина могут свободно выполняться у нас в стране.

Торгын Нурсеитова