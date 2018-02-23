Как в Казахстане сохраняют древнее городище Сарайшык

Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы рассказал на своей странице в Facebook о проделываемой работе по сохранению городища Сарайшык. Как сообщалось ранее, в будущем там будет музей под открытым небом, передает Zakon.kz.

"Напомню, что в настоящее время в 50 км от города Атырау мы активно принимаем меры по сохранению древнего заповедника, расположенного на правом берегу реки Жайык. Изучением и объектом работы являются побережье реки Жайык, где расположены культурные слои города. Проектно-сметная документация была разработана в 2015 году. Были проведены последующие работы по сохранению археологических раскопок № 3 и созданию щитов на раскопках № 5. В конце 2016 года было начато строительство плотины, чтобы защитить прибрежный осадок с культурными слоями города", - рассказал министр.

По информации Мухамедиулы, в 2017 году были укреплены берега реки Жайык и определена территория памятников истории и культуры Атырауской области. Проведены степные экспедиции по поиску объектов историко-культурного наследия.

Также была подготовлена проектно-сметная документация для сооружения ограждения вокруг города Сарайшык. Работа в городе финансируется за счет средств акимата Атырауской области под началом главы региона Нурлана Ногаева.

"В качестве исполнителей были приглашены руководители и эксперты из Российской Федерации, Астаны, Алматы и Уральска. В этом году планируется провести консервационные работы на раскопках №5 и украсить окрестности. Эти работы направлены на сохранение исторического вида и имиджа памятника. В будущем Сарайшык станет уникальным узлом развитой туристской инфраструктуры", - написал он.

Фото: facebook.com/Арыстанбек Мұхамедиұлы