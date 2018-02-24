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В Алматы ищут мать годовалой девочки

24 февраля 2018, 01:54

Гражданка Узбекистана бросила малышку на няню.

Мать годовалой девочки, пообещав забрать ребенка позже, оставила малыша на няню и пропала, передает patrul.kz.

В детскую городскую клиническую больницу №2 поступила девочка 2017 года рождения. По словам стражей порядка, в полицию обратилась женщина, являющаяся няней брошенного родителями ребенка.

Женщина рассказала, что в октябре 2017 года мать девочки сообщила о том, что ей надо ненадолго уехать. Поэтому женщина попросила няню посидеть с ее малышом, при этом уверяя, что будет оплачивать ее работу. Однако с тех пор и по сегодняшний день мать так и не появлялась.

На руках у няни имелось свидетельство о рождении ребенка. В документе было прописано, что девочка родилась в Таразе. Также были указаны данные родителей малышки. Мать – уроженка Узбекистана.

Врачи детской больницы провели все необходимые обследования. Девочка абсолютно здорова. Все результаты имеют положительную оценку.

Людей, узнавших малышку либо знающих какую-либо информацию о пропавшей матери, просим обращаться по телефону: 2 76 58 00, «102».


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