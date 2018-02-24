В Алматы задержали более 20 воров-домушников

По данным оперподразделения полиции, за три дня проведения отработки совместными локальными группами из числа криминальной и местной полиции раскрыто 22 ранее совершенные квартирные кражи, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.

По подозрению в совершении этих преступлений задержаны 23 человека. Пресечена деятельность 2 преступных групп серийных воров.

«Кражи чужого имущества по-прежнему наиболее часто совершаемый вид преступления, большая часть которых приходится на долю приезжих. К слову, практика свидетельствует, что любители легкой наживы, как правило, группируются по «принципу землячества» и совершают в самом крупном мегаполисы хищение чужого имущества. Нередко в таких преступлениях фигурируют приезжие из ближнего зарубежья. К примеру, на днях в Турксибском районе Алматы была изобличена преступная группа, так называемых, «домушников», в числе которых – гражданин Узбекистана, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичное преступление. В настоящее время подтверждено причастие подозреваемых предположительно к семи преступным эпизодам. В другом случае «по горячим следам» были задержаны жители восточного Казахстана, ранее судимые за кражу чужого имущества. Они тоже орудовали преимущественно в частном секторе», - сообщил заместитель начальника Управления криминальной полиции ДВД города Алматы полковник полиции Максат Алимов.

Фото: 31tv.ru