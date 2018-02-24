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В озере в Павлодаре мутировали рыбы

24 февраля 2018, 12:57

По данным полицейских, озеро под охраной, оно ограждено и постоянно патрулируется.

Содержание ртути в поверхностных водах озера Былкылдак превышает допустимую норму в 20 раз, сообщает Zakon.kz со ссылкой на pavlodartoday.com.

Как сообщили городские ветеринары, такая концентрация тяжелого металла вызвала генетические изменения у обитателей Былкылдака - карасей, налимов, карпов и сазанов.

- 36% рыбы имеют мопсовидную форму ротовой полости, ротовой части. Отличается чешуйчатость, покров чешуи, выпученность глаз, пучеглазость появляется, изменяется внешняя форма рыбы, - прокомментировал Марат Жарылгасынов, государственный ветеринарный врач отдела ветеринарии города Павлодара.

По данным полицейских, озеро под охраной, оно ограждено и постоянно патрулируется. Однако в 12 километрах — село Павлодарское.

Местный аким, стражи порядка и ветслужба жителей предупредили: пасти скот и рыбачить - на Былкылдаке запрещено.

-Мы выгоняем здесь около 100 голов скота с частного сектора и не доходя километров 8, уходим в сторону территории Зангара, - заверили местные пастухи.

Как выяснилось, ежегодно пастухи в Павлодарском подписывают с местным акимом меморандум, обязывающий их не пасти скот вблизи Былкылдака. А за нарушение запрета любителей посидеть с удочкой— оштрафуют. Почти на 25 тысяч тенге. Если задержат уже с уловом.

Фото: pavlodartoday.com


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