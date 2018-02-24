В Актау в ДТП пострадал годовалый ребенок

На место происшествия выехали сотрудники полиции и две бригады Скорой помощи.

На дороге напротив 8 дома 1 микрорайона столкнулись автомобили Lexus LX 570 и Toyota, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Лада.kz.

На место происшествия выехали сотрудники полиции и две бригады Скорой помощи.

- С места аварии в детскую областную больницу доставлен годовалый ребёнок. В приёмный покой Мангистауской областной больницы доставлены двое взрослых, мужчина и женщина. На данный момент с ними работают врачи, - рассказали в диспетчерской Скорой неотложной медицинской помощи Актау.

Фото: lada.kz