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В Актау в ДТП пострадал годовалый ребенок

24 февраля 2018, 13:34

На место происшествия выехали сотрудники полиции и две бригады Скорой помощи.

На дороге напротив 8 дома 1 микрорайона столкнулись автомобили Lexus LX 570 и Toyota, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Лада.kz.

На место происшествия выехали сотрудники полиции и две бригады Скорой помощи.

- С места аварии в детскую областную больницу доставлен годовалый ребёнок. В приёмный покой Мангистауской областной больницы доставлены двое взрослых, мужчина и женщина. На данный момент с ними работают врачи, - рассказали в диспетчерской Скорой неотложной медицинской помощи Актау.

Фото: lada.kz


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