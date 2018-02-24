Выше зарплаты, меньше нагрузка: в МОН РК рассказали о модернизации школ

Сегодня новая экономическая политика, предложенная Главой государства, предъявляет новые требования. Требуется модернизация и среднего образования, которое лежит в основе подготовки конкурентоспособного человеческого капитала. В настоящее время полностью реформируется школьное образование. О том, в чем же отличия обновленной программы обучения от старой и как это повлияет на изменение размера заработной платы педагогов, в интервью Рrimeminister.kz рассказала директор Департамента дошкольного и среднего образования МОН РК Шолпан Каринова, передает Zakon.kz.

— Шолпан Танатовна, в Послании «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» Глава государства поручил пересмотреть метод начисления зарплат учителям. Конкретно каких учителей это коснется? Сколько составит доплата? И когда ее уже смогут получить учителя?

— В целях реализации Послания Глава государства «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» Министерством образования и науки ведется работа по изменению оплаты труда педагогов в зависимости от квалификационных категорий и доплат за переход на обновленную систему образования. Таким образом, учителя, перешедшие на обновленное содержание образования, будут получать доплаты в размере 30%. На сегодняшний день переход на обновленное содержание образования осуществляется поэтапно согласно графика перехода по государственной программе развития образования и науки РК на 2016-2019 гг.

На сегодняшний день 1, 2, 5, 7 классы перешли на обновленную систему образования. С нового учебного года перейдут 3, 6, 8 классы. То есть учителя, работающие в этих классах, будут получать доплату в 2018 году. И так согласно графику все остальные учителя будут переходить. Что касается системной оплаты труда за квалификационные категории, то Министерством на сегодняшний день разрабатывается новая система аттестации педагогов, согласно которой учителя будут иметь следующие квалификационные категории: педагог, педагог-модератор, педагог-эксперт, педагог-исследователь и педагог-мастер. В зависимости от подтвержденной категории учителя будут получать доплату от 30% до 50%. Сегодня идет обсуждение данного проекта. После обсуждения и принятия решения учителя эту доплату начнут получать с 1 сентября 2018 года. За обновленное содержание образования доплаты учителя получают с 1 января 2018 года. Соответствующие перерасчеты на сегодняшний день делаются.

— Итак средняя зарплата учителей составит…

— Средняя зарплата учителей на сегодняшний день зависит от стажа работы учителя, уровня образования, полученной категории и условий труда. Поэтому средняя зарплата у каждого учителя своя, она разная в целом по стране. Если взять учителя второго класса, который работает по обновленной системе образования с категорией исследователь, то его зарплата составит по новой сетке 119 тысяч тг. Средняя зарплата исчисляется от должностного оклада в зависимости от коэффициента по сетке доплат.

— В чем же главные отличия обновленной программы от старой и каковы ее цели?

— Главные отличия обновленной программы от традиционной системы в том, что традиционная система образования дала школьникам знания, умения и навыки. По обновленной системе образования, к знаниям, умениям и навыкам мы должны давать и функциональную грамотность. То есть школьники теперь должны правильно уметь применять знания, полученные в школе, на практике, в жизни. Результаты многолетних международных исследований показали, что казахстанские школьники не всегда умеют правильно применять знания. В связи с этим в учебные программы и государственные стандарты образования внесены изменения. Соответствующие учебные планы по всем классам приняты.

— Каким образом проходят курсы повышения квалификации педагогов по обновленному содержанию образования? Сколько педагогов уже прошли обучение? Скольким еще предстоит пройти?

— В целях повышения квалификации, а также поднятия престижа педагога ежегодно проводятся курсы повышения квалификации педагогов. По обновленному содержанию более 150 тысяч педагогов за три года прошли курсовую подготовку. В 2018 году будут продолжены курсы по обновленному содержанию образования. В частности, в этом году будут подготовлены порядка 75 тысяч педагогов, которые будут работать в 3, 6, 8 классах. Необходимо сказать, что кроме курсов по обновленному содержанию образования учителя проходят и предметные, языковые курсы. В целом по стране в этом году 109 тысяч педагогов пройдут данные курсы.

— Расскажите о результатах перехода на обновленное содержание образования в 1 классе, успеваемости учащихся 1-ых классов в течение года и эффективности новой системы.

— Вместе с обновленным содержанием образования внедряется критериальная система оценивания. Это — формативное и суммативное оценивания. Формативное оценивание — это ежедневное оценивание на уроках, а суммативное — это оценивание, которое проводится по завершению определенных разделов, а также по итогам четверти и выводится годовая оценка. Результаты апробации, которая у нас ведется с 2016 года, показали, что учащиеся первых классов стали более активными, умеют рассуждать, высказывать свою точку зрения и отстаивать ее. То есть ученики стали обосновывать свои ответы.

— Расскажите какая работа проведена по сокращению нагрузки на ученика?

— Министерством образования и науки ведется системная работа по снижению нагрузки на ученика. В первую очередь, это приказ министра о сокращении объемов домашнего задания. В целом, объем домашнего задания сократился на одну треть. Кроме того, в санитарные правила внесены изменения в августе 2017 года, в котором учебные занятия сокращены с 45 минут и на сегодняшний день появилась разрешительная норма, когда организации образования самостоятельно определяют сколько дней школа должна учиться. Если раньше в санитарных правилах регулировался учебный объем на один день, то в новых санитарных правилах обозначается недельная учебная нагрузка. Поэтому каждая организация образования совместно с родительским, попечительским комитетами, исходя из условий, возможности школы определяют сколько дней должна учиться школа. Эти меры были приняты для того, чтобы снизить нагрузку на ученика. Отмечается, что среди стран СНГ в Казахстане самая большая нагрузка на ученика согласно типовых учебных планов.

Министерством образования и науки создана рабочая группа по изучению данной ситуации и по сокращению учебной нагрузки на ученика. Сегодня рассматриваются разные варианты. В целом, направления работы мы определили исходя из разных условий школ. Есть общеобразовательные школы, есть гимназии, лицеи, специализированные организации образования. Сегодня рабочая группа рассматривает несколько вариантов проектов, в которых в первую очередь будет учтена направленность школы. Согласно направлению школы будут выбраны учебные планы самостоятельно организацией образования. В целом, учебные часы в учебных планах будут сокращены, а какие комбинации будут приняты будет зависеть от того, насколько правильно и как правильно выберет организация образования свое направление.

Фото с сайта primeminister.kz