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В Усть-Каменогорске автобус врезался в дорожный указатель

25 февраля 2018, 11:58

Косвенной причиной аварии могли стать погодные условия.

ДТП с автобусом произошло в субботу вечером на пересечении улиц Кирова и Кабанбай батыра, передает Zakon.kz со ссылкой на altaynews.kz.


Маршрутный автобус, направляясь в парк, двигался без пассажиров и въехал в дорожный указатель. По информации очевидцев, при повороте на улицу Кирова транспорт развернуло и он вылетел на тротуар. Косвенной причиной аварии могли стать погодные условия.

Полицейские работавшие на месте ДТП от оперативных комментариев отказались. Виновнику аварии по решению суда предстоит выплата ущерба.

Фото: pixabay.com


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