В Астане скончалась тяжелобольная девочка из Шымкента

В свое время ташкентские медики предположили, что у ребенка генетическое заболевание - митохондриальная энцефаломиопатия, но казахстанские врачи этот диагноз не подтвердили.

Тяжелобольная десятилетняя Лаура Сагатова из Шымкента скончалась, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на мать девочки Айнагуль Ельтаеву.





Позавчера девочка, находясь в реанимации в Шымкентской детской городской больнице, впала в кому. Вчера утром, со слов мамы, она открыла глаза, но была еще очень слаба. А после обеда в Шымкент из Астаны прилетел борт санавиации.

«Вчера она открыла глаза, но все ещё очень плохо себя чувствовала. Мне сказали, что летит санавиация, я быстро собрала вещи, а вечером нас с дочкой забрали отсюда в столичный центр материнства и детства. По прилету положили ее в реанимацию. Сегодня в 8 утра мне сказали, что она умерла. Сказали, что не перенесла полет, что ее зря потревожили, надо было оставить в больнице в Шымкенте», - по телефону сообщила мать девочки Айнагуль Ельтаева.

Женщина в тяжелом эмоциональном состоянии, сейчас решается вопрос транспортировки тела обратно в Шымкент.

Напомним, А. Ельтаева 5 лет боролась с недугом дочки. С тех пор, как девочке исполнилось 5 лет, она стала терять в весе, утратила двигательные навыки, резко ухудшился аппетит. В 10 лет она весила всего 11 килограммов. Усложняло ситуацию и отсутствие диагноза. В свое время ташкентские медики предположили, что у ребенка генетическое заболевание - митохондриальная энцефаломиопатия, но казахстанские врачи этот диагноз не подтвердили. Надежда на долгожданное обследование и лечение за границей у семьи появилась совсем недавно, когда на помощь пришла детский омбудсмен Загипа Балиева. Мать девочки уже готовилась подавать документы на квоту в Южную Корею, но самочувствие Лауры резко ухудшилось, и 21 февраля девочку отправили в реанимацию.

Фото: Казинформ