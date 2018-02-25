В США немецкая овчарка получила четыре пули, спасая хозяина от грабителей

Когда преступники дошли до комнаты, в которой прятался Меркадо, Рекс опять набросился на грабителей.

В американском городе Де-Мойн, штат Вашингтон, немецкая овчарка Рекс получила четыре пули, защищая хозяина от грабителей, сообщает РИА Новости.

По словам 16-летнего Хавьера Меркадо, в среду днем он был дома один с Рексом. Около полудня он услышал шум, выглянул в окно и увидел незнакомую машину. Затем внизу разбилось стекло.

После этого Рекс побежал внизу и начал непрерывно лаять. Один из грабителей закричал: "Собака укусила меня, забери собаку!". Они стали отбиваться от пса. После этого он вернулся на второй этаж к хозяину, который спрятался в шкафу и вызвал 911.

Когда преступники дошли до комнаты, в которой прятался Меркадо, Рекс опять набросился на грабителей. В него выстрелили четыре раза, после чего он уже не мог бороться со злоумышленниками.

Грабителей в итоге отпугнули полицейские сирены, и они ушли. Их так и не поймали.

Rex, now hailed as the Hero Dog, is credited with saving a teen's life during a home invasion in Des Moines on Wed. pic.twitter.com/YDYC7wmQSS — Natalie Swaby (@NSwabyKing5) 23 февраля 2018 г.

Хавьер просидел в шкафу около часа. По его словам, он был уверен, что его четвероногий друг умер.

Однако пес выжил. Его доставили в больницу с ранениями в шею и лапы. На операцию им нужны были деньги, для чего тетя Хавьера организовала кампанию по сбору средств на сайте GoFundMe.

"Моего племянника защищал его друг на все времена, защищал до тех пор, пока его не покинули последние силы делать то, что диктовал ему его безусловный инстинкт любви", — написала она.

Операция стоила десять тысяч долларов, однако хозяевам Рекса за два дня удалось собрать уже 56 тысяч, причем деньги продолжают поступать.

"Мы превысили план и мы хотели бы заверить вас, что все деньги пойдут на медицинские расходы для Рекса и на его восстановление, — пояснила тетя Хавьера. — Все, что останется, будет пожертвовано организациям, миссия которых — защищать наших любимых питомцев".

В соцсетях пользователи называют Рекса героем и желают ему скорейшего выздоровления.

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков