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Toyota Camry перевернулась в Алматы: один человек погиб, трое в больнице

26 февраля 2018, 09:49

Не справившийся с управлением водитель насмерть сбил пешехода.

ДТП со смертельным исходом произошло на пересечении проспекта Саина и улицы Улыкбека в Алматы, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

Со слов очевидцев, автомобиль Toyota Camry двигался по Саина в северном направлении, по невыясненным причинам водитель не справился с управлением. В результате он наехал на бордюр, снес металлический столб, затем машину перевернуло — она сломала дерево. Автомобиль также сбил пешехода, который от полученных травм скончался на месте.

В ДТП пострадали три человека — водитель и пассажира с Toyota Camry, с различными травмами они были госпитализированы.

Для более детального выяснения случившегося на месте работают сотрудники дорожной полиции и криминалисты. Позже стало известно, что водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: Политринг


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