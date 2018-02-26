Toyota Camry перевернулась в Алматы: один человек погиб, трое в больнице

ДТП со смертельным исходом произошло на пересечении проспекта Саина и улицы Улыкбека в Алматы, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

Со слов очевидцев, автомобиль Toyota Camry двигался по Саина в северном направлении, по невыясненным причинам водитель не справился с управлением. В результате он наехал на бордюр, снес металлический столб, затем машину перевернуло — она сломала дерево. Автомобиль также сбил пешехода, который от полученных травм скончался на месте.

В ДТП пострадали три человека — водитель и пассажира с Toyota Camry, с различными травмами они были госпитализированы.

Для более детального выяснения случившегося на месте работают сотрудники дорожной полиции и криминалисты. Позже стало известно, что водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: Политринг