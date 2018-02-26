Toyota Camry перевернулась в Алматы: один человек погиб, трое в больнице
Не справившийся с управлением водитель насмерть сбил пешехода.
ДТП со смертельным исходом произошло на пересечении проспекта Саина и улицы Улыкбека в Алматы, передает корреспондент Sputnik Казахстан.
Со слов очевидцев, автомобиль Toyota Camry двигался по Саина в северном направлении, по невыясненным причинам водитель не справился с управлением. В результате он наехал на бордюр, снес металлический столб, затем машину перевернуло — она сломала дерево. Автомобиль также сбил пешехода, который от полученных травм скончался на месте.
В ДТП пострадали три человека — водитель и пассажира с Toyota Camry, с различными травмами они были госпитализированы.
Для более детального выяснения случившегося на месте работают сотрудники дорожной полиции и криминалисты. Позже стало известно, что водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения.
Фото: Политринг
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