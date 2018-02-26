Ограждая общество от мракобесия, важно не впасть в другие крайности – эксперт

Когда так называемые верующие родители выставляют свою «глубокую веру» напоказ, да еще через ребенка, одев его в арабские одежды и тем самым лишая его детства, нормального общения с обычными детьми, то такие крайности должны четко регулироваться законом, заявил в интервью Zakon.kz полковник, председатель президиума РОО «Контртеррористический комитет» Аманжол Зейноллаевич Уразбаев.

- Аманжол Зейноллаевич, почему законопроект о религии вызывает неоднозначную реакцию в обществе и бурно обсуждается, ведь он затрагивает интересы небольшой части населения?

- Данный законопроект весьма актуален, потому что он касается очень чувствительной сферы – религии, этим и объясняется бурная дискуссия в обществе.

Позитивным является тот факт, что с августа прошлого года проект закона вынесен на широкое обсуждение на сайте Министерства по делам религий и гражданского общества. Любой желающий мог ознакомиться с ним и высказать свое мнение. В ходе обсуждения на различных площадках эксперты имели возможность внести конструктивные предложения.

Первая редакция законопроекта претерпела значительные изменения и сейчас, когда он рассматривается в Парламенте, рабочая группа Мажилиса также открыта для принятия предложений. Любой заинтересованный гражданин может прямо или косвенно принять участие в его доработке.

Следует отметить, что профильному министерству, несмотря на относительно короткий срок его существования, удалось сделать немало в плане организации и систематизации своей сферы деятельности. Это касается не только законодательства, но и регулирования взаимоотношений государственных органов, общественных институтов и религиозных объединений.

- В предлагаемых поправках есть понятие «деструктивные религиозные течения». Какая необходимость была выделять его особо?

- Давайте не будем забывать, что в теории права понятие «государство» трактуется как «…организация публичной политической власти, распространяющаяся на все общество, выступающая его официальным представителем и опирающаяся на средства и меры принуждения». Соответственно, на государственные органы, в том числе на Министерство по делам религий и гражданского общества должны быть, прежде всего, возложены задачи сохранения целостности государства, приоритетность обеспечения национальной безопасности.

Между тем, деструктивные религиозные течения рушат моральные ценности, вековые традиции нашего народа.

Философия жизни и семейных ценностей казахов в том, что человек, почитающий память о своих предках - «жеті ата» осознает, что его поступки будут оцениваться людьми не только в настоящее время, но станут визитной карточкой его потомков.

А совершить подлость, преступление легко человеку, который не знает своих корней. Он считает, что это только его личная проблема. К этому нас и ведут так называемые салафиты, призывая игнорировать своих родителей, отрицая поклонение предкам. Поэтому сейчас как никогда остро встал вопрос модернизации сознания.

К сожалению, уже выросло поколение, у многих из которых критерием успешности считается умение урвать, кинуть, срубить и так далее. Патриотические ценности у них вызывают лишь ухмылку, а слова «защищать Родину» - пустой звук.

Вместе с тем, мы сейчас пожинаем плоды игнорирования проблем, с которыми мир столкнулся уже в конце 90-х. «У нас нет терроризма и экстремизма», - говорили нам. Как впрочем, в Великобритании, пока летом 2006 года один за другим не прогремели два теракта в Лондоне.

Раньше у нас говорили, «религия отделена от государства, пусть духовенство сами решают свои проблемы» и в 2003 году группа ученых разработала Концепцию религиозной политики, но вынуждены были вернуться к ней спустя лишь 14 лет - 20 июня 2017 года в новой редакции.

Так и сейчас. Те, кто выступает за мнимую толерантность, терпимость, препятствуя принятию более адекватных мер в плане предупреждения и пресечения роста радикализма, завтра уйдут в тень. А спрос будет с тех, кто должен будет защищать беззащитных граждан. При этом все мы понимаем, эпоха перемен, время шараханий от одной крайности к другой порождает двойные стандарты. Мы сталкиваемся с этим на каждом шагу, поэтому очень важно найти золотую середину, чтобы, пытаясь оградить общество от мракобесия, не прийти к другим крайностям.

- Как вы прокомментируете то, что в Казахстане, особенно в западных регионах началось противостояние между родителями девочек, которые носят платки и администрацией школ?

- Никто не запрещает духовное воспитание детей дома. Более того, все мы знаем, что главные жизненные уроки дети получают в семье от старшего поколения.

Но когда так называемые верующие родители выставляют свою «глубокую веру» напоказ, да еще через ребенка, одев его в арабские одежды и тем самым лишая его детства, нормального общения с обычными детьми, такие крайности, на наш взгляд, должны четко регулироваться законом. Это нужно для того, чтобы ребенок не стал заложником мнимых амбиций родителей и не получил психологическую травму, которая останется на всю жизнь.

Другое дело, когда это дети, к примеру, священнослужителей, которые с рождения живут в вере.

- Кто чаще всего становится членом деструктивного религиозного течения?

- Как показывает практика, чаще всего членами деструктивного религиозного течения становятся безработные или занятые на низкооплачиваемых работах - в знак протеста против социально-экономических проблем. Занятому человеку некогда заниматься духовными практиками, тем более внушаемыми сомнительными проповедниками.

При этом надо признать, что в руки лидеров деструктивных течений также попадают и достаточно грамотные молодые люди, стремящиеся найти в религии ответы на возникшие у них житейские проблемы. Но придя в мечеть, не всегда можно найти устаза-учителя в лице имама. И тогда они попадают в руки тех, кто готов стать его «братом», «духовным наставником», действуя по четко прописанным методикам оболванивания.

На любой вопрос есть как минимум два ответа. Обывателя и специалиста. К примеру, как обыватель я абсолютно адекватно отношусь к носителям религиозных атрибутов. Но уважение у меня вызывают лишь те, кто имеет глубокие знания и веру, а не те, кто занимается показухой. В то же время, как специалист я вижу в них потенциальных жертв вербовщиков «пушечного мяса». Кто владеет методикой, тому достаточно одного месяца, чтобы подготовить, к примеру, из «верующей» смертницу.

- К сожалению, у нас законы сами по себе, а жизнь сама по себе. Что нужно делать для того, чтобы не только простые граждане, но и чиновники были законопослушными?

- В этом плане в Казахстане принимается ряд эффективных мер. Так, системная работа профильного министерства воодушевила Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) на внедрение новаций. Сформированы и успешно работают республиканские информационно-разъяснительные группы, в том числе на местах. Разработаны пособия, регулирующие информационно-просветительскую и реабилитационную работу, идет процесс упорядочения религиозных ритуалов. Положительную реакцию в обществе вызвала инициатива имамов о введении ограничений на погребальные затраты.

Мы прекрасно понимаем, что впереди еще много предстоит сделать. На мой взгляд, обсуждаемый законопроект является лишь частью пакета законов, которые предстоит осмыслить и внедрить. Как гласит казахская поговорка «Көш жүре түзеледі» (караван выравнивается по мере движения).

Как известно, предотвратить преступление намного легче, чем ликвидировать его последствия. Сегодня ты пройдешь мимо, сделаешь вид, что не заметил, а завтра беда постучится в твой дом. Кто будет виноват?! Поэтому формирование антитеррористического, антиэкстремистского сознания должно быть в приоритете сейчас, а не тогда, когда уже будет поздно.

Мы часто сравниваем свои показатели с Западом. Так вот, несмотря на огромный наплыв беженцев из зон военных конфликтов за последние 3-4 года, количество преступлений экстремистского и террористического характера у них не возросло, не говоря о других видах. По сравнению со странами СНГ, процент выявляемости их в разы выше. Дело в том, что на Западе очень высок уровень гражданской ответственности. Любой гражданин считает своим долгом предупредить силовые структуры о правонарушении еще на стадии подготовки, а не ждать трагедии. Поэтому я твердо убежден, что пока каждый гражданин не осознает свою личную ответственность за безопасность своей семьи, друзей, соседей, за наш общий дом - ничего не изменится. Все универсальные и мудрые законы будут бессильны, если мы будем равнодушны и малодушны.

Торгын Нурсеитова