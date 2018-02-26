«Золотая девочка»,алкоголик, бизнесвумен: как сложилась судьба известной фигуристки

Мир все еще помнит не менее захватывающую историю олимпийской чемпионки по фигурному катанию Оксаны Баюл. О ней и пойдет речь в материале woman.ru.

Только-только отгремели Олимпийские игры, где все страны мира болели за своих спортсменов. Россия переживала за все зимние виды спорта, но один из них заставлял наши сердца биться особенно часто, и это фигурное катание. В этой дисциплине равных нам нет. Однако так было не всегда. В 1990-е, после распада СССР, фигурное катание в нашей стране стремительно теряло свои позиции.

Именно тогда, на Олимпийских играх 1994 года, зажглась новая звезда — олимпийское золото неожиданно для всего мирового сообщества взяла представительница Украины Оксана Баюл.

За триумфальной победой последовал переезд в США, многомилионные контракты и всемирная слава. Оксана росла сиротой, и шикарная жизнь в отсутствие всякой опеки вполне предсказуемо вскружила ей голову. Испытание медными трубами Баюл, увы, не прошла — зато прошла все круги современного ада для девушки, которая вдруг осознала, что одарена больше остальных.

Жизнь Оксаны Баюл — готовый сценарий для голливудского психологического триллера. Прославленная фигуристка, которая ценой неимоверных усилий и тяжелейшей работы взобралась на спортивный Олимп, вдруг сама же покатилась с него и скатилась в итоге до алкоголизма, правонарушений и лечения в наркологической клинике…

Оксана Баюл родилась 16 ноября 1977 года в Днепропетровске. Отец бросил семью, когда девочке исполнилось 2 года. Ее воспитывали мама, бабушка и дедушка. В 1981 году, когда Оксане не было еще и четырех лет, родные стали думать, чем бы малышку занять. После долгих обсуждений Баюл привели в секцию фигурного катания. Пухлая, откормленная на бабушкиных пирожках девочка плохо прошла тестовые задания, и ей отказали. Однако позднее над Оксаной сжалились и приняли в группу для «не очень перспективных детей».

Мама Оксаны мечтала, чтобы ее дочь стала лучшей спортсменкой в мире, и Баюл делала для этого все возможное. Девочка не любила учиться в школе, но с удовольствием ходила на тренировки. К семи годам в Оксане разглядели талант, и она попала в юношескую сборную. В 13 лет Баюл стала сиротой — ее мама умерла от рака. С тех пор девочка жила с бабушкой. Все мысли Оксаны были заняты спортом, и к 1991 году она добилась своего лучшего результата в виде 10-го места на чемпионате СССР. Тогда же спортсменка переехала в Киев к новому тренеру — Галине Змиевской, зять которой, фигурист Виктор Петренко, помогал покрывать все расходы Баюл.

Шансы Оксаны на попадание в сборную Советского Союза были ничтожно малы, и мечта о выступлении на Олимпиаде таяла у нее на глазах. Однако наступил 1992 год, СССР распался, и Баюл, как гражданка уже независимой Украины, стала фавориткой своей страны. В 1993 году Оксана завоевала серебро на Чемпионате Европы, уступив пальму первенства француженке Сурие Бонали, но уже на Чемпионате мира отвоевала у нее же первое место.

Оксана была невероятно артистичной фигуристкой. В своих интервью спортсменка не раз признавалась, что просто обожала выступать. Во многом она каталась не ради наград, а ради самого процесса. Мир до сих пор помнит ее необыкновенное выступление на Кубке Наций в 1992 году. Тогда Баюл не смогла исполнить прыжок и, упав, обыграла свое падение как танцевальный элемент. И потом, как ни в чем не бывало, сделала тройной прыжок. Трибуны аплодировали стоя.

К Олимпиаде 1994 года Оксану Баюл знали в узких кругах фигурного катания, но в мире о ней ничего не слышали. Фавориткой тех Игр была уже знакомая нам по истории Тони Хардинг (на фото слева) американка Нэнси Керриган (на фото справа). Впрочем, ставки делались и на саму Тоню.

Баюл, как вы понимаете, никто знать не знал. Как часто бывает в фильмах, неожиданно для мирового сообщества на этапе короткой программы украинка вышла на второе место — следом за Керриган…

На следующий день у фигуристок был выходной перед решающим финалом Олимпиады. Баюл могла не выходить на лед, но она все-таки решила устроить себе тренировку. На льду катались сразу несколько спортсменок. Так получилось, что Оксана и немецкая фигуристка Таня Шевченко выполняли один и тот же прыжок и, не увидев друг друга, столкнулись. Шевченко лезвием своего конька порезала голень Баюл, плюс ко всему украинка упала на лед, сильно повредив копчик и позвоночник. Оксане наложили три шва на рану на ноге и вкололи обезболивающее, отметив, что ни о каком выступлении не может быть и речи…

Вернувшись в свой номер, Оксана обнаружила стопку писем от поклонников. Сил читать их все у фигуристки не было, и она выбрала одно. Открыв конверт, Баюл достала листок бумаги, на котором человеческими фекалиями был нарисован крест, под которым красовалась надпись: «Ты никогда не станешь чемпионкой, потому что сделана из того же материала, что и рисунок». В слезах Оксана побежала к своему тренеру. Галина Змиевская же, зажав нос, просто ответила: «Хорошая примета — это к деньгам».

Несмотря на непрекращающуюся боль, Баюл понимала, что не готова просто так отдать победу соперницам. Тренеры долго решали, стоит ли выступать фигуристке в произвольной программе или нет. В итоге решили подождать до утра. Утром Оксана вышла на лед… и победила! Перед выступлением украинка излучала уверенность в себе — никто и не догадывался, что еще вчера ее участие в финальном этапе было под вопросом. Баюл уверенно откатала практически всю программу, как вдруг услышала слова тренеров: «Тебе нужна комбинация!». Оксана поняла, что не дотягивает до первого места и прямо во время катания усложнила свою программу. Оставалось только ждать оценок судей. Сидя в кресле, Баюл уже не скрывала ни эмоций, ни боли. Она рыдала так сильно, что даже не смогла разобрать оценки — только шепот тренера: «Мы выиграли».

Обычно сразу после оглашения оценок на лед выносят пьедестал, и начинается церемония награждения. Но на этот раз торжественный момент почему-то задерживался. Тогда кто-то пустил слух, что церемония не начинается из-за того, что украинка долго наряжается. Серебряная призерка Керриган даже отпустила шутку о том, что смысла наряжаться нет — все равно она «будет ныть». На самом же деле церемонию награждения задержали почти на час из-за того, что… не могли найти флаг Украины и ее национальный гимн! Никто и представить не мог, что победу одержит кто-то, кроме американцев. Тогда оргкомитет даже не представлял, как выглядит флаг страны, и в итоге, когда его все же нашли, то повесили вверх ногами.

Однако этот инцидент триумфа Баюл не испортил — стоя на пьедестале, фигуристка произнесла: «Мама, спасибо! Это для тебя».

Источник: http://www.woman.ru/stars/medley1/article/216885/gallery/12/

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Сразу после Олимпиады 16-летней Баюл пришлось кардинально изменить свою жизнь, перейдя из любительского в профессиональный спорт. К тому моменту умерла и бабушка Оксаны, поэтому все решения за фигуристку принимала ее тренер. Так, Галина Змиевская подписала контракт о переезде Оксаны в Америку и ее тур по городам. «Надо так надо», — подумала Баюл, собрала вещи и в скором времени прибыла в Лас-Вегас. Девушка абсолютно не знала английского языка, что доставляло большие трудности. В чужой стране Оксана начинала жизнь заново.

Спустя годы Баюл призналась, что чувствовала себя потерянной. Нуждающаяся в матери, она пыталась найти хоть что-то похожее в окружающих ее людях, в том числе и своем тренере Галине Яковлевне. Но отклика не нашла и очень скоро Оксана рассталась с последним знакомым ей в Америке человеком. Окруженная новыми агентами, Баюл продолжала работать, делать то, что ей говорят. «Я не принимала никаких решений. За меня это делали другие люди. Мне лишь говорили, куда ехать, где выступать, как одеваться, с кем говорить. И в какой-то момент я почувствовала, что мне приходит крышка», — признавалась Оксана.

Баюл стала марионеткой в чужих руках. Фигуристка признавалась, что в какой-то момент она утратила ценность жизни. Оксана мечтала о золотой олимпийской медали, о больших гонорарах и славе, и когда все это к ней пришло, она разочаровалась в своих мечтах. Да и в самой жизни. Девушка впала в депрессию, а утешение нашла в алкоголе.

Гонорары Баюл исчислялись десятками и сотнями тысяч долларов. Ее материальное состояние росло, а эмоциональное — ухудшалось. В течение года в американских СМИ то и дело появлялись новости о пьяных выходках прославленной фигуристки. Заголовки пестрели: «Вчерашняя ‘‘золотая девочка’’ стала алкоголичкой».

Большим скандалом обернулась автомобильная авария, в которую попали Баюл и ее друг. Пьяная Оксана вылетела на своей машине с трассы и врезалась в дерево. К счастью, оба пассажира остались живы. Тогда фигуристку лишили прав, дали условный срок и приговорили к общественным работам.

Постоянные скандалы и проблемы с алкоголем лишали Баюл новых спортивных контрактов, зато подогревали интерес к ней как к девушке с непростой судьбой. Именно тогда, в 1997 году, Оксана выпустила сразу две книги — «Оксана: моя история» и «Секреты катания», которые разлетелись огромным тиражом и принесли фигуристке баснословные гонорары

Личный психолог Оксаны больше не мог смотреть, как 20-летняя девушка убивает себя. Как вспоминала Баюл, тогда по дороге в клинику она спросила: «Я там умру?», на что психолог ответил: «Если ты не поедешь, вот тогда, скорее всего, умрешь». Эти слова поразили Оксану, и когда по истечении двух недель лечения она поняла, что еще не до конца здорова, добровольно осталась на дальнейшую реабилитацию. В итоге фигуристка провела в клинике три с половиной месяца, за которые поправилась на 15 килограммов.

Возвращаться в спорт было крайне трудно, но Оксана нашла в себе силы, похудела и вернулась в строй. Тогда руку помощи ей протянула российский тренер Наталия Линичук. Под ее руководством Баюл взяли в знаменитое шоу Тома Коллинза. В 1998 году фигуристка отпраздновала свой 21-й день рождения. По законам США молодым людям, достигшим этого возраста, позволяется посещать казино, ночные клубы и покупать выпивку. А Оксана к тому моменту так пресытилась всем этим, что, наоборот, к совершеннолетию отказалась от всего «взрослого» и разрешенного.

На шоу Коллинза Оксана встретила новоиспеченного олимпийского чемпиона — российского фигуриста Илью Кулика. У молодых людей начался бурный роман. Отношения продлились всего три недели, после чего Илья ушел от Оксаны. Спортсменка не нашла другого способа пережить удар, как совершить попытку самоубийства. К счастью, девушку успели спасти, но ее новая выходка стала сенсацией для американской прессы

После этого инцидента Баюл заявила, что больше не будет влюбляться. И действительно держала обещание около двух лет. В 2000 году в Нью-Йорке Оксана познакомилась с бизнесменом Евгением Суником. Новый знакомый фигуристки тоже был родом из Украины, однако о славном прошлом Баюл не слышал. Именно это и подкупило Оксану — ей было приятно осознавать, что она понравилась мужчине как девушка, а не как знаменитая олимпийская чемпионка.

В 2004 году Баюл прилетела на Украину, где в интервью одной из телепрограмм сообщила, что готовится выйти за Суника замуж. К тому моменту у пары был свой бизнес — они занимались производством нарядов для фигурного катания. Но через год пара рассталась. Произошло это внезапно и без объяснения причин. Ходили слухи, что на разрыве настояли родные Евгения, так как они были уверены в ее плохой наследственности и утверждали, что она не сможет родить ребенка.

В 2010 году Баюл вернулась на Украину — казалось, насовсем. Оксана поступила в Киевский университет на факультет тренерской работы. У спортсменки были планы открыть на родине школу фигурного катания имени себя, но она так и не смогла найти общий язык с федерацией. Через четыре года Баюл забросила учебу и вернулась в США.

В 2015 году Оксана сделала громкое заявление, в котором обвинила своего бывшего тренера Галину Змиевскую (на фото), ее зятя Виктора Петренко и менеджера Джозефа Лемура в мошенничестве. По словам фигуристки, эти люди в течение 10 лет крадут ее деньги. Оксана подала несколько исков в суд, разбирательства по которым, по слухам, длятся по сей день.

Сегодня Оксана продолжает жить в США. Она замужем за своим менеджером Карло Фариной и предпочитает, чтобы ее называли Оксана Баюл-Фарина. Будущие супруги познакомились еще в 2010 году, вскоре поженились и занялись семейным бизнесом — брендом одежды и аксессуаров Oksana Baiul. Три года назад у пары родилась дочь.

Свою дочь Оксана также обучает фигурному катанию.

Известно, что Оксана и Карло сняли фильм о легендарной норвежской фигуристке Соне Хени. Картина должна выйти уже в этом году. Одновременно с супругами фильм о национальной героине снимал и норвежский режиссер Анне Севицки (предполагаемая премьера намечена на 25 декабря этого года). Если выбор норвежского режиссера очевиден, то Баюл объясняет свой выбор тем, что с Соней ее роднит звездная судьба: Хени взяла олимпийское золото в 15 лет, а Баюл — в 16.

Сегодня Оксана Баюл практически не общается с прессой. О своем возвращении на родину спортсменка говорит размыто: «Скажем так: я постараюсь вернуться на Украину рано или поздно. Это моя родина, она навсегда остается в моем сердце, мыслях и молитвах».