Бабушка из Астаны исполнила в автобусе песню про Назарбаева
26 февраля 2018, 13:48
Она пожелала президенту здоровья.
В соцсетях появилось видео с пожилой женщиной, которая исполнила песню про президента в автобусе Астаны, передает Zakon.kz.
"Жительница Астаны, уроженка города Акколь, бабушка шестерых внуков, медик, садовод, автор этих замечательных строк подарившая хорошее настроение нам - пассажирам автобуса #10", - говорится в подписи к видео.
В песне бабушка спела о вкладе Назарбаева в создание Астаны, а также пожелала ему здоровья. Выступление вызвало аплодисменты пассажиров.
Фото: motor.kz.
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