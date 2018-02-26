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Бабушка из Астаны исполнила в автобусе песню про Назарбаева

26 февраля 2018, 13:48

Она пожелала президенту здоровья.

В соцсетях появилось видео с пожилой женщиной, которая исполнила песню про президента в автобусе Астаны, передает Zakon.kz.

"Жительница Астаны, уроженка города Акколь, бабушка шестерых внуков, медик, садовод, автор этих замечательных строк подарившая хорошее настроение нам - пассажирам автобуса #10", - говорится в подписи к видео.

В песне бабушка спела о вкладе Назарбаева в создание Астаны, а также пожелала ему здоровья. Выступление вызвало аплодисменты пассажиров.

Фото: motor.kz.


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