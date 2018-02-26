В Кызылорде хулиганы, избившие камнями прохожих, избежали наказания

Приговор в законную силу пока не вступил.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Кызылординской области оглашен приговор в отношении несовершеннолетнего парня и четырех его знакомых, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение суда.

"Судом установлено, что подсудимый Р. вместе со своими знакомыми, подсудимыми К., М., А. и несовершеннолетним Б. во время поездки по городу остановились у обочины дороги по улице Бөкейхан, дабы разобраться после словесной перепалки с мимо идущими потерпевшими. Подсудимые М., К. и А. камнями нанесли потерпевшим легкий вред здоровью. Подсудимый Р. складным ножом нанес одному из потерпевших удар в левую шейную область, тем самым задев внутреннюю сонную артерию, нанес ему тяжкий вред здоровью. Второму потерпевшему он нанес удар ножом в область брюшной полости и в область спины, причинив проникающие ножевые ранения, повлекшие тяжкий вред здоровью", - отмечается в сообщении суда.

В главном судебном разбирательстве подсудимые, избившие камнями прохожих, полностью признали свою вину и помирились с потерпевшей стороной. Они были освобождены от уголовной ответственности.

Приговором суда подсудимый Р. признан виновным и приговорен к 11 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Несовершеннолетний подсудимый Б. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом 1 части 2 статьи 293 УК РК (хулиганство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК РК. Он был освобожден от уголовной ответственности, в отношении него применены принудительные меры воспитательного воздействия. Подросток передан под надзор родителям.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Фото: russia-on.ru